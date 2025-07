Was sich alles beim SV Sonsbeck ändert

Die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck sind seit Montagabend zurück auf dem Trainingsplatz. Am Kader basteln Trainer Heinrich Losing und Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen noch. Aktuell stehen 23 Spieler, darunter zwei Torhüter, unter Vertrag. Derweil plant Losing nicht mehr mit Yuichiro Kichize: „Es macht keinen Sinn mehr. Er hat keinen Führersein, und seine Fahrgemeinschaft ist komplett weggebrochen.“ So sieht der neue Kader aus, das ändert sich, das sind die Baustellen.

Fauseweh spielte für Westfalia Herne, OSC Bremerhaven, FC Kray, SSVg Velbert, Hamborn 07 und in St. Tönis. Auch für die kommende Saison lagen ihm zahlreiche Angebote auf dem Tisch. Der spielstarke Schlussmannlehnte unter anderem eine Offerte von Arminia Bielefeld II und einem Regionalligisten aus dem Nordosten Deutschlands ab. „Die Gespräche mit Heinrich Losing und Heiner Gesthüsen haben mich überzeugt. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich unbedingt wollten“, erläuterte er seine Entscheidung.

Neue Nummer eins gesucht In den vergangenen zwei Spielzeiten war Jonas Holzum ein sicherer Rückhalt und gehörte in der Saison 2024/25 zu den besten Torhütern in der Oberliga. Der Keeper verabschiedete sich zum KFC Uerdingen. Auf ihn folgt Jan Fauseweh, der vom Tabellenvierten SC St. Tönis kommt. Der 23-Jährige, der im Nachwuchsleistungszentrum von Arminia Bielefeld ausgebildet wurde, hat im Seniorenbereich schon einige Klubs kennengelernt und Oberliga- sowie Regionalliga-Luft geschnuppert.



Die Abwehr steht In der Hintermannschaft gibt‘s keine Lücken mehr. Neben den Kapitänen Robin Schoofs, Philipp Elspaß und Sebastian Leurs stehen weiterhin die flexiblen Ruben Martens und Tobias Meier zur Verfügung. Christoph Elspaß wird neben seiner Rolle als Spieler zusätzlich das Trainerteam unterstützen. Die beiden Neuzugänge Tymoteusz Miller und Florian Josip Berisic komplettieren die Defensive. Miller ist als Innenverteidiger eingeplant. Berisic ist ein gelernter Linksverteidiger, der offensiv durchaus Akzente setzen kann.



Mittelfeld stark verjüngt Mit Jannis Pütz und Linus Krajac bleiben die zwei Spielgestalter an Bord. Philip Pokora hinterließ nach seinem ersten Senioren-Jahr (kam aus der U19 von RW Oberhausen) mit 31 Einsätzen und fünf Treffern einen bleibenden Eindruck. Mit Mahmud Sahintürk und Semih Güngör konnten die Sonsbecker wieder zwei vielversprechende Talente aus der A-Jugend von RWO für sich gewinnen.

Aus der eigenen U19 rückt Timo Lehmkuhl auf,der mit seiner Zweikampfstärke in die Fußstapfen von Luca Terfloth treten soll. Mit dem 28-Jährigen, der zum SV Menzelen wechselt, verließ ein erfahrener Fußballer mit über 220 Pflichtspielen für die Rot-Weißen den Klub. Da auch Alexander Maas und Semih Zeriner (beide 26 Jahre) nicht mehr dabei sind, ist das Durchschnittsalter nochmals gesunken.

Coach Losing sieht da aber kein Problem: „Das Gerüst ist geblieben, und die jungen Spieler sind lernwillig.“ Mit Leon Hammerschmidt wurde ein offensiver Außenspieler verpflichtet, dem in seinem ersten Seniorenjahr für den Landesligisten DJK Dilkrath in 24 Spielen sechs Treffer gelangen.



Offensive nicht komplett Mit Klaus Keisers (11 Tore) und Niklas Binn (8) blieben die beiden torgefährlichsten Spieler an Bord. Fabrice Kempe arbeitet nach seinem Kreuzbandriss an seinem Comeback, wird aber zu Beginn der Saison noch nicht einsatzfähig sein. Vom Mülheimer FC kommt Loria Rama in den Willy-Lemkens-Sportpark. Zwei Stürmer werden noch gesucht, sodass Losing mehr Möglichkeiten bekommt und das Spiel nicht zu abhängig von Torjäger Keisers ist.

Aber auch wenn Losing keine zwei Stürmer bekommen sollte, bräche für ihn die Welt nicht zusammen. „Klar wünscht man sich immer das Optimum, aber wir werden nichts übers Knie brechen. Unser Kader ist flexibel, und wir haben auch über die Außenpositionen im Mittelfeld Spieler, die vorne in die Zentrale wechseln könnten“, blickt der Trainer durchaus optimistisch in die kommende Saison. Der Klassenerhalt, da sind sich alle einig in Sonsbeck, steht wieder im Fokus.