Schaldings Trainer Stefan Köck war mit der Leistung seiner Jungs gegen Pipinsried zufrieden, nicht aber mit dem Ergebnis. – Foto: Robert Geisler
Was Schaldings Coach Stefan Köck vor der Partie bei Türkgücü »nervt«
Samstag - 13. Spieltag: SVS will beim Tabellenvorletzten nachlegen
Für den SV Schalding-Heining geht`s in der Bayernliga Süd am morgigen Samstag mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten Türkgücü München weiter. Nach dem 5:3-Sieg in Kottern und dem 1:1-Remis zuhause gegen Titelkandidat Pipinsried will der SVS auch in der Landeshaupstadt punkten. Der Gegner der Schaldinger hat`s auch nach dem Abstieg aus der Regionalliga nicht leicht. Das gebeutelte Türkgücü kam gefühlt vom Regen in Traufe. Die ersehnte Ruhe im Verein war wenige Wochen nach Saisonstart wieder dahin, als sich Coach Slaven Skeledzic mit harschen Worten schon wieder verabschiedet hat. Nun ruhen die Hoffnungen auf Spielertrainer Ünal Tosun, der den Klub von der Heinrich-Wieland-Straße zum Klassenerhalt führen soll. Mit der bisherigen Ausbeute von sieben Punkte wird das allerdings ganz schwer werden...
Das sagt Schaldings Cheftrainer Stefan Köck vor dem Trip in die Landeshauptstadt: "Wir haben in den vergangenen zwei Spielen gegen Kottern und Pipinsried sehr ordentliche Leistungen gezeigt. Was mich allerdings nervt: Das Gefühl, gegen Pipinsried wäre wieder einmal deutlich mehr drin gewesen. Das zieht sich so ein wenig wie ein roter Faden durch die Saison. Dieses Gefühl, es wäre definitiv mehr drin gewesen, hatten wir in dieser Saison schon einige Male. Bei Türkgücü müssen wir nun auf der Hut sein. Fußballerisch eine gute Mannschaft, die gespickt ist mit Regionalliga-erfahrenen Akteuren. Unser Ziel ist es jetzt dranzubleiben. Wir wollen es schaffen, uns über 90 Minuten keine Phase mehr zu erlauben, in denen wir von der Rolle sind."
Personalien SV Schalding-Heining: Die Sperre von Erkam Hoxha ist abgelaufen, er ist wieder mit dabei. Auch Chris Brückl könnte nach einmonatiger Verletzungspause sein Comeback geben. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Maxi Moser, der sich mit einer Entzündung im Fersenbereich herumplagt. Weiterhin keine Option sind die langzeitverletzten Quirin Stiglbauer und Sebastian Sommer.