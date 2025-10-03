Was Schaldings Coach Stefan Köck vor der Partie bei Türkgücü »nervt«

Für den SV Schalding-Heining geht`s in der Bayernliga Süd am morgigen Samstag mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten Türkgücü München weiter. Nach dem 5:3-Sieg in Kottern und dem 1:1-Remis zuhause gegen Titelkandidat Pipinsried will der SVS auch in der Landeshaupstadt punkten. Der Gegner der Schaldinger hat`s auch nach dem Abstieg aus der Regionalliga nicht leicht. Das gebeutelte Türkgücü kam gefühlt vom Regen in Traufe. Die ersehnte Ruhe im Verein war wenige Wochen nach Saisonstart wieder dahin, als sich Coach Slaven Skeledzic mit harschen Worten schon wieder verabschiedet hat. Nun ruhen die Hoffnungen auf Spielertrainer Ünal Tosun, der den Klub von der Heinrich-Wieland-Straße zum Klassenerhalt führen soll. Mit der bisherigen Ausbeute von sieben Punkte wird das allerdings ganz schwer werden...