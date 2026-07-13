Was Rot-Weiss Essen im Trainingslager erwartet

Auch Rot-Weiss Essen zieht es in dieser Sommervorbereitung ins Trainingslager. Die Konkurrenz aus Duisburg war in der vergangenen Woche bereits in den Niederlanden. Während die Fortuna aus Düsseldorf in Oberösterreich ihr Camp bezieht, wird RWE bis Samstag, 18. Juli in Niederbayern trainieren.
Bad Griesbach heißt das 9.000-Seelen-Sorf, in dem Uwe Koschinat und seine Mannschaft nun für eine knappe Woche die Saisonvorbereitung intensivieren. Die rot-weissen Anhänger können die Trainingseinheiten der Sportanlage Bad Birnbach (Grabpointstraße 4, 84364 Bad Birnbach) verfolgen. Unweit der deutsch-österreichischen Grenze gehören 27 Spieler zum RWE-Trainingslager-Kader.
Tor: Malte Brüning, Romero Gerres, Jakob Golz, Felix Wienand
Abwehr: Luca Bazzoli, Franci Bouebari, Ekin Celebi, Max Geschwill, James Gnagnon, Brandon Henze, Jannik Hofmann, Ben Hüning, Michael Kostka, José Enrique Rios Alonso
Mittelfeld: Rami Malaeb, Tony Menzel, Noah Pesch, Ruben Reisig, Janne Sietan, Gianluca Swajkowski
Angriff: Lucas Brumme, Jaka Cuber Potocnik, Aiman Dardari, Marek Janssen, Marvin Obuz, Semir Telalovic, Fadih Vasic
Nach einer wohl intensiv geplanten Trainingswoche gipfelt das Trainingslager am Freitag (17. Juli, 17 Uhr) im Testspiel beim SV Oberbank Ried in der Josko Arena. Der erste richtige Härtetest für den Drittligisten: Der österreichische Bundesligist hat in der abgelaufenen Spielzeit nur knapp die Qualifikation zur Conference League verpasst. Im Test gegen den SSV Jahn Regensburg hat es allerdings schon eine 2:4-Niederlage für den SV Ried gegeben. Eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Österreicher dürfte zu erwarten sein.
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