Was Rot-Weiss Essen im Trainingslager erwartet Seit Sonntagabend (12. Juli) befindet sich Rot-Weiss Essen im Trainingslager in Niederbayern. Das erwartet die Mannschaft von Uwe Koschinat. von Linus Bien · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Das erwartet RWE im Trainingslager. – Foto: Markus Becker

Auch Rot-Weiss Essen zieht es in dieser Sommervorbereitung ins Trainingslager. Die Konkurrenz aus Duisburg war in der vergangenen Woche bereits in den Niederlanden. Während die Fortuna aus Düsseldorf in Oberösterreich ihr Camp bezieht, wird RWE bis Samstag, 18. Juli in Niederbayern trainieren.

Bad Griesbach heißt das 9.000-Seelen-Sorf, in dem Uwe Koschinat und seine Mannschaft nun für eine knappe Woche die Saisonvorbereitung intensivieren. Die rot-weissen Anhänger können die Trainingseinheiten der Sportanlage Bad Birnbach (Grabpointstraße 4, 84364 Bad Birnbach) verfolgen. Unweit der deutsch-österreichischen Grenze gehören 27 Spieler zum RWE-Trainingslager-Kader. Diese Spieler sind dabei: Tor: Malte Brüning, Romero Gerres, Jakob Golz, Felix Wienand

Abwehr: Luca Bazzoli, Franci Bouebari, Ekin Celebi, Max Geschwill, James Gnagnon, Brandon Henze, Jannik Hofmann, Ben Hüning, Michael Kostka, José Enrique Rios Alonso Mittelfeld: Rami Malaeb, Tony Menzel, Noah Pesch, Ruben Reisig, Janne Sietan, Gianluca Swajkowski