Was rechtfertigt den Abbruch? Schiedsrichter-Dilemma: Verbalattacken nicht unbedingt ein Grund +++ Gerichte kassieren Vor-Ort-Entscheidungen

Bei verbalen Angriffen wird die Lage freilich komplizierter. Was ist noch hinnehmbar? Auch Torsten Bauer sagt: „Grundsätzlich ist das in der Tat ein schwieriges Thema.“ Wichtig ist dem Bad Kreuznacher Kreisschiedsrichter-Obmann, „dass die Messlatte nicht zu hoch gelegt wird“. Will heißen: Die Beteiligten sollten sich verbal nicht alles erlauben dürfen, was sie wollen. Dass es nicht körperlich wird, könne nicht der einzige Maßstab sein.

Äußere Umstände wie etwa Nebel und fehlende Sicht könnten etwa zum Abbruch führen, so geschehen etwa beim Oberliga-Spiel zwischen Eisbachtal und Waldalgesheim im November. Oder eine Partie wird wegen eines heftigen Gewitters gar nicht erst angepfiffen wie beim Landesliga-Derby der Kreuznacher Eintracht in Kirn. Da sind die Einschätzungen der Unparteiischen vorort maßgeblich und werden hiernach in der Regel kaum infrage gestellt.

Als regeltechnischer Grundsatz für den Referee gilt, dass „alle Möglichkeiten ausgeschöpft sein müssen, um das Spiel ordentlich zu beenden“. Aber eben das führt die Spielleiter in eine Grauzone. Weil eben jeder individuell für sich entscheidet, was er während einer Fußballpartie für hinnehmbar hält. Der eine macht selbst einen flapsigen Spruch oder nimmt einen Spieler am Arm. Andere verbieten sich jeglichen Körperkontakt und fahren verbal oberlehrerhaft auf Sparflamme. Bauer: „Die Definition ist sehr schwammig. Eine einfache Berührung ist kein Angriff. Man muss situativ bewerten.“

Spielabbruch 2019 in Bad Kreuznach nach schwerer Verletzung

Noch komplizierter wird es, wenn Verletzungen zu Spielabbrüchen führen. Bestes Beispiel war das Verbandsliga-Duell zwischen Eintracht Kreuznach und dem SC Idar-Oberstein im Oktober 2019. Da war Idar-Obersteins Achille Pidy Ebongue in der 70. Minute nach einem Zweikampf regungslos liegen geblieben, musste anschließend bewusstlos ins Krankenhaus gebracht werden. Die Idar-Obersteiner Kicker saßen hiernach in der Kabine, einige mit Tränen in den Augen. Auch die Bad Kreuznacher hatten Verständnis für den Abbruch. Der Unparteiische pfiff damals nach der Verletzungsunterbrechung nicht mehr an. Während die Verbandsspruchkammer hiernach auf Wiederholung entschied, sprach das Verbandsgericht als Berufungsinstanz der SG Eintracht die Punkte zu. Die Kreuznacher hatten den Abbruch zwar nachvollziehen können, ihr Einverständnis aber nicht per Unterschrift gegeben. „Dieses Verbandsgerichtsurteil war juristisch einwandfrei, aber sportpolitisch eine Katastrophe“, sagt Sven Hartmann. Es zeige aber, wie schwierig die Lage ist.

Bei Verletzungen wird es noch komplizierter

Und wenn schon Sportgerichte Probleme damit haben, was sollen dann Schiedsrichter davon halten? Sagt auch Torsten Bauer: „Der Schiedsrichter hat in einem solchen Fall kaum Handhabe, ist auf die Zustimmung der beiden Mannschaften angewiesen.“ Es müsse zwischen emotionalen und regeltechnischen Gesichtspunkten unterschieden werden. Er hatte schon beim damaligen Fall gesagt: „Wenn ein Schiedsrichter spielen lassen will, eine Mannschaft sich aber weigert, so hat diese Mannschaft später schlechte Karten.“

„Schiedsrichter auch gefordert“

Torsten Bauer steht selbst noch oft auf dem Platz, ist bekannt für seine empathische und kommunikative Art- Seine Erfahrung ist, dass es heute weniger um körperliche, aber umso mehr um verbale Ausfälle geht. Die hätten zugenommen – nicht nur dem Schiedsrichter gegenüber, auch untereinander. „Wie soll man in diesem Klima überhaupt noch Schiedsrichter gewinnen?“ Aber auch die Referees sieht Bauer bei dem aktuellen Dilemma in der Pflicht: „Wir müssen auch mal Kritik aushalten.“