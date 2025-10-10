Was Ratingen von Harry Kane lernen kann

Das 0:1 bei den Sportfreunden Baumberg am Freitag war das erste Spiel dieser Saison der Oberliga, in dem Ratingen 04/19 kein Treffer glückte. In den sieben Spielen zuvor hatte das Team von Trainer Damian Apfeld stolze 22 Tore erzielt, die sich auf elf verschiedene Spieler verteilen. Mit sieben Treffern ist aktuell Emre Demircan der torgefährlichste Ratinger, und der Spielmacher fehlte in Baumberg angeschlagen. Das als alleinigen Grund für die erste offensive Nullnummer zu nennen, greift allerdings zu kurz.

Wichtig sei nun zweierlei: „Man kann nicht alles gut bewerten, wenn man ein Spiel gewinnt, und man kann auch nicht alles schlecht bewerten, wenn man ein Spiel verliert. Es kommt mal vor, dass man kein Tor schießt – schöner ist es dann, wenn man nicht noch eines kriegt. Wichtig ist, Konstanz in die Punkte zu bekommen: Wenn du ein Spiel verlierst, dann das darauf folgende zu gewinnen. Ob wir das über 34 Spieltage schaffen, ist fraglich, aber am Freitag haben wir eine neue Möglichkeit dazu.“

Apfeld erklärt dann auch: „Sicherlich hat uns Kreativität gefehlt an dem Tag. Wir sind gar nicht mal seltener ins letzte Drittel gekommen als in anderen Spielen, aber wir hatten diesmal eine schlechte Qualität in verschiedenen Dingen. Mal war es ein Eins-gegen-Eins, mal ein schlechtes Zuspiel, mal ein blindes Zuspiel, mal eine schlechte Entscheidung. Es waren immer andere Spielsituationen, in denen andere Dinge nicht geklappt haben.“

Ohne Ausfälle gegen Sonsbeck

Denn um 19.30 Uhr gastiert der SV Sonsbeck zum Topspiel der Oberliga in Ratingen. Der Tabellendritte verpasste es am Sonntag, Platz eins von 04/19 zu übernehmen, da er sein Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden 1:2 verlor und damit weiter zwei Zähler Rückstand auf die Spitze hat. „Es ist alles sehr, sehr eng beieinander“, sagt Apfeld. „Es gibt in dieser Saison nicht die eine Mannschaft, die immer gewinnt. Gerade deswegen brauchst du eine Konstanz, und das ist ein Prozess. Wir wollen nicht in Phasen reinrutschen, in denen unser Punkte-Schnitt unterdurchschnittlich ist.“

Gegen Sonsbeck hat 04/19 „zum allerersten Mal in dieser Saison den kompletten Kader zur Verfügung. Wir haben keine Verletzten oder gesperrte Spieler“, berichtet Apfeld. Im Kader wird auch wieder Edin Hadzibajramovic stehen: Der 20-Jährige war in Baumberg nicht zum Einsatz gekommen und durfte so am Sonntag für die U23 in der Bezirksliga ran – und glänzte da mit einem lupenreinen Hattrick. „Edin ist auch erst in seinem zweiten Seniorenjahr und hat aus privaten Gründen weniger in der Vorbereitung mitmachen können“, erklärt Apfeld. „Er hat momentan weniger Spielzeit bei uns als letzte Saison, aber er braucht die Möglichkeit, auf dem Platz zu stehen – deswegen haben wir sie ihm in der U23 gegeben. Und natürlich tut es einem Spieler wie ihm dann gut, wenn er drei Tore schießt.“

Nur gibt das keine Startelf-Garantie für die Oberliga. „Edin hat ein bisschen das Problem, dass wir in der Offensive sehr üppig besetzt sind und es die anderen ja in den bisherigen Spielen auch nicht so verkehrt gemacht haben“, sagt Apfeld. Der Trainer ergänzt: „Man kann und darf die Offensiven nicht nur an ihren Toren messen. Jeder muss schauen, dass er einen Impact hat. Das kann extreme Arbeit gegen den Ball sein oder der vorletzte Pass, der nicht einmal als Assist gezählt wird, aber extrem wichtig ist. Bei Bayern München spielt ja auch gerade ein Wahnsinniger, der als Neuner viel gegen den Ball arbeitet.“ Harry Kane heißt der Mann – der hat allerdings in sechs Bundesligaspielen auch schon elf Tore geschossen und bietet so allen Fußballern Anschauungsmaterial auf mehreren Ebenen.