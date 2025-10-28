Was plant der FC Bayern in Haching? Alle Hintergründe zum Stadionkauf

Der Sportpark der SpVgg Unterhaching – Foto: IMAGO/Sonntag

Der FC Bayern will den Sportpark in Haching kaufen. Eine neue Heimat für die Bayern-Frauen könnte hier entstehen. Alle Hintergründe zu den Plänen des Rekordmeisters.

München – Es riecht nach Schweinsbraten und Bier vom Holzfass, auf der Speisekarte stehen Manni´s Schinkennudeln mit Zwiebeln und Ei. Das Wirtshaus ist das Herzstück des Sportparks in Haching. Urig, bodenständig, gemütlich. Schon bald könnte neuer, frischer Wind durch die Vorstadt ziehen. Glamour vom deutschen Rekordmeister. Schon im März hatte unsere Zeitung berichtet, dass der FC Bayern den Sportpark als Spielstätte für die Frauen im Visier hat. Nun geht es sogar noch einen Schritt weiter. Es laufen Gespräche zwischen den Bayern und der Gemeinde Unterhaching über einen Kauf. 7,56 Millionen Euro netto kostet das 42 000 Quadratmeter große Grundstück. Es sieht vielversprechend aus, von einer Einigung sind beide Parteien aber noch entfernt. Den Münchnern ist der Kaufpreis noch zu hoch. Zudem müssen gewisse Voraussetzungen der Stadionnutzung geklärt werden.

Die Bayern-Frauen brauchen ein eigenes Stadion Und dann gibt es noch eine weitere Baustelle, das Stadion ist renovierungsbedürftig und entspricht nicht den UEFA-Anforderungen. Für Champions-League-Spiele von Giulia Gwinn und Co. wären Umbaumaßnahmen notwendig. Was will der FC Bayern also in Haching? Der Campus bietet gerade mal ein Fassungsvermögen von 2500 Zuschauern. Für Highlight-Partien ist das deutlich zu wenig.