Was plant der FC Bayern in Haching? Alle Hintergründe und Äußerung der Gemeinde zum Stadionkauf

Der FC Bayern will den Sportpark in Haching kaufen. Eine neue Heimat für die Bayern-Frauen könnte hier entstehen. Alle Hintergründe zu den Plänen des Rekordmeisters.

Es riecht nach Schweinsbraten und Bier vom Holzfass, auf der Speisekarte stehen Manni´s Schinkennudeln mit Zwiebeln und Ei. Das Wirtshaus ist das Herzstück des Sportparks in Haching. Urig, bodenständig, gemütlich. Schon bald könnte neuer, frischer Wind durch die Vorstadt ziehen. Glamour vom deutschen Rekordmeister. Schon im März hatte unsere Zeitung berichtet, dass der FC Bayern den Sportpark als Spielstätte für die Frauen im Visier hat.

Nun geht es sogar noch einen Schritt weiter. Es laufen Gespräche zwischen den Bayern und der Gemeinde Unterhaching über einen Kauf. 7,56 Millionen Euro netto kostet das 42 000 Quadratmeter große Grundstück. Es sieht vielversprechend aus, von einer Einigung sind beide Parteien aber noch entfernt. Den Münchnern ist der Kaufpreis noch zu hoch. Zudem müssen gewisse Voraussetzungen der Stadionnutzung geklärt werden.

Der FC Bayern und Unterhaching pflegen ein vertrauensvolles Verhältnis

Und dann gibt es noch eine weitere Baustelle, das Stadion ist renovierungsbedürftig und entspricht nicht den UEFA-Anforderungen. Für Champions-League-Spiele von Giulia Gwinn und Co. wären Umbaumaßnahmen notwendig. Was will der FC Bayern also in Haching? Der Campus bietet gerade mal ein Fassungsvermögen von 2500 Zuschauern. Für Highlight-Partien ist das deutlich zu wenig. Erst im September haben die Bayern-Frauen beim Spiel gegen Bayer Leverkusen in der Allianz Arena mit 57 762 Fans einen neuen Zuschauer-Rekord aufgestellt.

In den nächsten Jahren könnte der Sportpark als neue Heimat aufgebaut werden, das Thema soll im Aufsichtsrat schon besprochen und die Finanzierung im Haushaltsplan vermerkt sein. Auch über eine Art Nachwuchsleistungszentrum für die Bayern-Frauen soll nachgedacht werden.

Gemeinderat führt „Gespräche mit Kaufinteressenten“

Der Erwerb des Stadions war seit Jahren das Ziel der SpVgg Unterhaching um Präsident Manni Schwabl. Bis zum 30. Juni hatte der Verein das Vorkaufsrecht, um das Grundstück der Gemeinde abzukaufen. Die Frist ist bekanntermaßen ohne Ergebnis verstrichen. Die Hachinger werden die neuen Entwicklungen aber gelassen verfolgen. Die Granden um Schwabl und Uli Hoeneß pflegen ein vertrauensvolles Verhältnis, zudem haben beide Vereine eine strategische und langfristige Partnerschaft im Bereich der Talentförderung abgeschlossen.

Unterhaching wäre, ebenso wie das Football-Team der Munich Ravens, im Fall eines erfolgreichen Sportpark-Erwerbs des FC Bayern Mieter im Stadion. Über einen möglichen Verkauf entscheidet der Hachinger Gemeinderat, der am 19. November wieder tagt. „Der Gemeinderat Unterhaching hat seinen Willen zum Verkauf des Sportparks mehrfach und einstimmig bekundet. Auch der durch zwei Wertgutachten ermittelte Kaufpreis von Stadion und Trainingsplätzen wurde kommuniziert“, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung. Derzeit führt die „Verwaltungsspitze vertrauliche Gespräche mit Kaufinteressenten“.

Nico-Marius Schmitz, Manuel Bonke