Was Pesch und den Pokal verbindet

Das ist Noah Pesch. – Foto: Borussia

Die Nachricht, dass Noah Pesch gehen könnte, um den nächsten Schritt zu machen bei einem Zweit- oder Drittligisten, hat die Borussia-Fans aufgeschreckt. Der 20-Jährige kam 2024 aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen, um die U23 zu stärken. Ein Talent, das entschwindet und andernorts durchstartet, wieder ein Verlust, wieder ein Potenzial, das nicht genutzt wurde?

Pesch und der DFB-Pokal haben deshalb etwas, das sie verbindet. Der Name des U23-Stürmers und der zweitwichtigste Wettbewerb des deutschen Fußballs lösen bei den Fans von Borussia Mönchengladbach Sehnsüchte aus. Der Pokal ist Jahr für Jahr die Hoffnung auf den Triumph, der in Berlin vor 30 Jahren zuletzt gelang. Und Spieler wie Pesch, die im Nachwuchs groß aufspielen, stehen für das, was der Klub als seine DNA definiert: die „Fohlenphilosophie“. 20 Tore hat Pesch in 30 Regionalliga-Spielen erzielt, längst ist er regelmäßig im Training der Profis dabei. Doch gespielt hat er nur fünf Minuten, das war beim 1:3 gegen Mainz 05. Zu wenig, wie viele Fans finden, zu wenig für einen, der verkörperte, wofür Gladbach-Fußball steht: Unbekümmertheit, Offensive, Tore.

Karriere wie Reitz Es war einst der Grund, warum Gladbach so groß wurde: Die jungen Wilden, die einen Fußball spielten, der so anders war, inspirierend, mitreißend, Netzer, Vogts, Heynckes, Wimmer, die alle blutjung Borussen geworden sind und in Gladbach zur Weltklasse reiften. Die „Fohlenelf“ von einst ist das Maß der Dinge für viele Generationen Gladbach-Fans, ein Versprechen an die Gegenwart sozusagen. Und damit der Ursprung der Sehnsucht.