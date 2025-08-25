Aus einem 0:3-Rückstand nach nur zwölf Minuten macht der FV Asch-Sonderbuch ein wahres Fußballfest. Mit purer Moral, taktischer Cleverness und einem überragenden Lars Folcz, der gleich viermal trifft, verwandelt das Team das Heimspiel in der Bezirksliga Donau/Iller gegen SW Donau in ein emotionales Spektakel. Trainer Fabian Flinspach spricht im FuPa-Interview über mentale Stärke, taktische Umstellungen und die besondere Bedeutung dieses Erfolgs für die Mannschaft.

Fabian Flinspach: Der erste Gedanke war: Was passiert hier eigentlich gerade? Der zweite Gedanke war dann aber, dass das Spiel noch nicht vorbei ist und wir uns nicht ergeben werden. Mein Team hat sich in der letzten Saison toll entwickelt und auch im mentalen Bereich große Schritte gemacht. Daher war nach dem ersten Schock der Glaube, das Spiel drehen zu können, immer noch da.

FuPa: Ein 0:3-Rückstand innerhalb von zwölf Minuten – was ging Ihnen in dieser Phase des Spiels durch den Kopf?

Fabian Flinspach: Wir haben als Trainerteam die Auswechselspieler und Fans um die Bank aufgefordert, weiter daran zu glauben und die Jungs entsprechend zu pushen. Durch Zurufe und kurze Gespräche mit den Spielern an der Seitenlinie haben wir versucht, den Jungs Mut zu machen und ihnen klar gemacht, dass das Spiel immer noch 80 Minuten geht und wir immer für unsere Tore gut sind.

FuPa: Wie haben Sie es geschafft, die Mannschaft nach diesem Fehlstart wieder aufzurichten?



FuPa: Florian Schmeißer hat mit seinen beiden Treffern vor der Pause den Grundstein zur Aufholjagd gelegt. Wie bewerten Sie seine Leistung?

Fabian Flinspach: Florian Schmeißer hat sich am Anfang auf einer neuen Position etwas schwer getan. Wir hatten 6 Spieler von Team 1 nicht dabei und das hat man in den ersten Minuten gemerkt. Schmeißer hat dann aber, wie das ganze Team, Charakter gezeigt und sich zurück in das Spiel gearbeitet. Er hat sich minütlich gesteigert, echte Führungsqualitäten bewiesen und die entsprechende Verantwortung übernommen. Seine zwei Treffer haben uns dann zurück ins Spiel geholt und Flo konnte sich für seine starke Leistung belohnen.

FuPa: Jonas Kirsamers Treffer direkt nach Wiederanpfiff war der Ausgleich – wie wichtig war dieser Moment für den weiteren Spielverlauf?

Fabian Flinspach: Wir wussten nach dem 2:3 zur Halbzeit und unserer Überlegenheit ab der 20. Minute, dass wir das Spiel drehen können. Jonnys Tor direkt nach der Halbzeit hat uns dann in einen richtigen Rausch kommen lassen. Von daher war der Zeitpunkt des Treffers enorm wichtig.



FuPa: Lars Folcz erzielte gleich vier Tore, darunter einen Foulelfmeter kurz vor Schluss. Was macht ihn so torgefährlich?

Fabian Flinspach: Lars ist ein sehr kompletter Spieler. Er verbindet Physis, Technik und taktisches Verständnis sehr gut. Beim Abschluss ist es sehr variabel. Egal ob Kopfball, eins gegen eins Situationen mit dem Torspieler oder Abschlüsse im 16er, Lars findet häufig gute Lösungen.

Außerdem ist er menschlich super und zeigt echte Leaderqualitäten.

FuPa: Welche taktischen Anpassungen haben Sie nach dem 0:3 vorgenommen, um das Spiel zu drehen?

Fabian Flinspach: Im Austausch mit meinem Co-Trainer Robin Balzer haben wir im Zentrum umgestellt. Das hat uns vor unserer Viererkette mehr Sicherheit gegeben und im Spielaufbau mehr Möglichkeiten eröffnet. Die Jungs haben dann an unserem Plan festgehalten und sind immer besser ins Spiel gekommen.



FuPa: Wie würden Sie die Mentalität der Mannschaft in diesem Spiel beschreiben?

Fabian Flinspach: Ich habe großen Respekt davor, was die Jungs gestern geliefert haben. Die Jungs sind im Kopf klar geblieben, haben weiter an sich geglaubt und als Team zusammengehalten. Hier können wir aber festhalten, dass wir uns in diesem Bereich auch entwickelt haben. Die Mannschaft glaubt an ihre Stärken und lässt sich von Rückschlägen kaum verunsichern. Es ist aber auch ein Sieg des gesamten Teams. Die Jungs ziehen alle sehr gut mit und das sorgt dafür, dass wir Ausfälle kompensieren und unser Niveau halten können.



FuPa: Was bedeutet dieser spektakuläre Sieg für die Stimmung im Team und den weiteren Saisonverlauf?

Fabian Flinspach: Die Stimmung war gestern natürlich überragend. Wir werden diese Leistung als Antrieb für die weiteren Aufgaben nehmen, was uns hoffentlich im weiteren Saisonverlauf weiterbringt. Wir haben auch in der Halbzeit gesprochen, dass ein möglicher Sieg nach so einer Anfangsphase uns für die Zukunft weiterbringen kann, als ein normales 2:0. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, das haben die Jungs dann auch getan.

FuPa: Wo sehen Sie trotz des deutlichen Sieges noch Verbesserungsbedarf, insbesondere in der Anfangsphase?

Fabian Flinspach: Ich denke, es ist wichtig, dass wir gerade zu Beginn eines Spiels klarer in unseren Aktionen sind, um direkt in die Begegnung zu finden.

FuPa: Wie wollen Sie diesen Schwung nun in die kommenden Spiele mitnehmen?

Fabian Flinspach: Die gezeigte Moral und den Teamgeist werden wir immer wieder betonen. Ebenso wollen wir an die spielerische Leistung anknüpfen und unseren Hunger auf Erfolg noch größer werden lassen. Es wird aber wichtig sein, dass wir uns im Derby im Bezirkspokal und im Spitzenspiel gegen Westerheim am kommenden Sonntag klar machen, dass jedes Spiel von 0 startet und man sich alles hart erarbeiten muss.



Tore: 0:1 Lukas Ottenbreit (2.), 0:2 Ferhat Kavgaci (8.), 0:3 Jochen Leichtle (12.), 1:3 Florian Schmeißer (24.), 2:3 Florian Schmeißer (38.), 3:3 Jonas Kirsamer (47.), 4:3 Lars Folcz (58.), 5:3 Lars Folcz (60.), 6:3 Lars Folcz (72.), 7:3 Lars Folcz (90. Foulelfmeter)