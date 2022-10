Die FSG Ohmes/Ruhlkirchen setzt mit dem 3:0-Sieg bei Appenrod/Maulbach/Gemünden das nächste Achtungszeichen in der A-Liga. Für die Hausherren ist die Niederlage ein herber Rückschlag. Hier Martin Kühne (schwarzes Trikot) im Zweikampf mit Gästeakteur Matthias Hüther. (© Luca Raab)

Was Ohmes/R., Schwalmtal und Groß-Felda gemeinsam haben Teaser KLA ALSFELD: +++ Einstellung schlägt Aufstellung. Dafür liefert der jüngste Fußball-Spieltag einige Beispiele, wie Ohmes/Ruhlkirchen, Schwalmtal, Groß-Felda, aber auch die SGAES-Zweite beweisen +++

ALSFELD - "Die Einstellung ist wichtiger als die Aufstellung." Dieser Satz gilt in Fußballkreisen längst als Leitspruch. Zugesprochen wird er übrigens Ex-Nationalspieler Matthias Sammer. Doch auch im Amateurbereich hat der Einstellungs-Spruch seine Gültigkeit. Und das zeigte sich gerade am jüngsten Spieltag im Fußballkreis Alsfeld. "Bei uns hat die Einstellung einfach nicht gestimmt. Nur mit Hacke, Spitze, 1-2-3 kannst du kein Fußballspiel gewinnen", ärgerte sich zum Beispiel Manfred Stöhr, Sportlicher Leiter der SG Appenrod/Maulbach/Gemünden, über den laschen und oft pomadig wirkenden Auftritt seiner Kicker am Sonntag gegen die FSG Ohmes/Ruhlkirchen.