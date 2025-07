Was Neuwerk zum Spitzenteam fehlte

Was eine herausragende Spielzeit für Neuwerk hätte werden können, geht nun als durchschnittliche Saison in die Vereinsbücher ein. Denn nach der Hinrunde sah es zunächst so aus, als könnten die Sportfreunde eine ernsthafte Rolle im Aufstiegskampf spielen. In der Rückrunde zeigte die Mannschaft jedoch ein völlig anderes Gesicht, sodass am Ende mit 59 Punkten lediglich Platz fünf heraussprang. Trainer Dony Karaca ist dennoch zufrieden: „Am Anfang der Saison hatten wir Platz fünf als Ziel ausgegeben, weil wir mit den vielen jungen Spielern wussten, dass wir dort rangieren würden.“

Dass die Mannschaft eine so gute Hinrunde spielen würde, war laut Karaca keineswegs selbstverständlich, da Neuwerk mit viel Verletzungspech zu kämpfen hatte. „Ich bin teilweise mit elf Spielern und ein paar wenigen aus der Reserve zu Spielen gefahren, aber wir haben trotzdem sehr gut abgeliefert und haben wichtige Spiele gewonnen. Das haben die Jungs wirklich super hinbekommen.“ Trotz dieser Umstände habe die Mannschaft eine herausragende Mentalität bewiesen. „Was die Jungs da für eine Energie reingesteckt haben, hat mich richtig stolz gemacht.“ Vor allem gegen die Spitzenteams punktete Neuwerk, besiegte den späteren Meister Gnadental in der Hinrunde 2:0, holte zwei Remis gegen Vizemeister OSV Meerbusch und gewann in der Rückrunde 5:1 gegen Bayer Dormagen.

Einzig gegen den Tabellendritten TuRa Brüggen setzte es zwei Niederlagen. Ein weiterer Pluspunkt war die starke Defensivleistung: Nur 35 Gegentore kassierte Neuwerk und stellte damit die beste Abwehr der Liga. Vor allem in der Hinrunde gab es lediglich 13 Gegentore aus 16 Spielen. Mit 37 Punkten auf der eigenen Anlage war Neuwerk zudem das zweitbeste Heimteam.

Das lief nicht gut

„Mit der Torausbeute bin ich gar nicht zufrieden“, sagt Karaca und fügt an: „Letztes Jahr haben wir 100 Tore geschossen und in diesem nur 63.“ Es war unser großes Manko, das Neuwerk letztendlich von den Spitzenteams trennte. Denn nur vier Teams in der gesamten Liga waren offensiv noch weniger effektiv. „Wir haben sehr viele Torchancen gehabt, aber am Ende hat es für den Torerfolg oft einfach nicht gereicht“, sagt Karaca.

Besonders in Eins-gegen-eins-Situationen habe man oft nicht konsequent abgeschlossen. Dieser Mangel an Effizienz führte zu acht Unentschieden – die meisten der Liga. Insgesamt verbuchte Neuwerk in der Rückrunde neun Punkte weniger als in der Hinrunde – ein deutlicher Leistungsabfall, der am Ende jedwede Hoffnungen auf eine Platzierung unter den ersten drei zunichtemachte. Zu oft ließ Neuwerk auch Punkte gegen Teams aus dem Abstiegskampf liegen. So verlor die Mannschaft in der Rückrunde mit 0:2 gegen Odenkirchen, spielte zweimal Remis gegen den Absteiger Willich (2:2 und 0:0) und kam gegen das Tabellenschlusslicht Red Stars in der Hinrunde nur zu einem 2:2.

Der Spieler der Saison

Der Coach hebt die Abwehr als geschlossene Einheit hervor: „Die haben unfassbar gut gearbeitet. Auch in der schweren Situation der Hinrunde haben die wahnsinnigen Spiele gemacht.“ Karaca nennt vor allem Rechtsverteidiger Michael Hermes, die Innenverteidiger, Felix Grümmer auf links und Özgür Sezgin im defensiven Mittelfeld. Besonders die Stabilität in der Defensive habe immer wieder den Unterschied gemacht und für wichtige Punkte gesichert.

So geht es weiter

Neuwerk darf sich bereits über einige Neuzugänge freuen: Vom VfL Willich kommen Leon Troschka und Gian-Luca Mermann und aus Glehn stößt Marius Meffert zum Kader. Vom Letztgenannten erhofft sich Karaca, dass er mit seiner Athletik die Räume gut öffnen und Lücken in die gegnerische Verteidigung reißen kann. Anton Müller kam vom 1. FC Mönchengladbach – er ist allerdings derzeit verletzt und wird daher erst später zur Mannschaft stoßen. Aus der A-Jugend Christian Schultz rückt in den Kader der ersten Mannschaft auf. Felix Grümmer verlässt die Mannschaft, um sich seinem Studium zu widmen. In der bevorstehenden Vorbereitung legt Karaca besonderen Wert auf die Verbesserung der Offensive: „Wir wollen aus dem Mittelfeld mehr Torgefahr bringen.“ Die Defensive arbeite seit den zwei Jahren, in denen er in Neuwerk tätig ist, sehr gut, so der Trainer. Das ist die Basis für eine erfolgreiche Spielzeit.