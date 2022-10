– Foto: Andreas Zais

"Was muss noch passieren?" In einem Offenen Brief des Schiedsrichterausschusses des Kreis-Fußballausschusses ( KFA) Westthüringen bezieht Martin Falk Stellung zu den steigenden Gewaltfällen gegenüber Schiedsrichtern.

Der Offene Brief entstand aufgrund der Attacken gegen Schiedsrichter in Westthüringen. Gerichtet ist er an Spieler, Funktionäre, Eltern und alle Freunde des Fußballs. Der Brief im Wortlaut...

"Werte Spieler & Spielerinnen, werte Trainer & Trainerinnen, werte Funktionäre, Spielerbetreuer, Teammanager, liebe Eltern & alle Freunde des Fußballsports, unsere Gesellschaft und die Weltpolitik allgemein befinden sich in schwierigen Zeiten. Nachdem die Corona-Pandemie uns alle nicht nur vor harte Proben gestellt und auch das Vereinsleben und unseren geliebten Sport nahezu zum Erliegen gebracht hat, kam ein nahezu unglaublicher Angriffskrieg in Europa mit den einhergehenden weltweiten Folgen dazu. Es sind unsichere Zeiten und nichts scheint mehr so, wie wir es noch vor wenigen Monaten und Jahren für normal gehalten haben. Der Fußball und der Sport allgemein waren seit jeher ein Bindeglied unserer Gesellschaft. Herkunft, Alter, Aussehen und Religion – all das sind Kriterien, die für ein sportliches Miteinander keine Rolle spielen. Die soziale Bedeutung des Fußballs, gerade im Amateurbereich, ist unbestritten, denn am Wochenende finden sich Mitglieder aus jeder gesellschaftlichen Schicht auf den Sportplätzen wieder. Nun las man in der Vergangenheit oft von immer mehr und stärker werdenden Aggressionen gegenüber Schiedsrichtern auf den Sportplätzen Deutschlands. Ob Berlin, Frankfurt oder München – diese Fälle waren für uns immer weit weg. Doch auch auf den Sportplätzen Thüringens kam es in der jüngeren Vergangenheit zu immer krasser werdenden Situationen, die so nicht mehr akzeptiert werden können! Erst Anfang Oktober ging der tätliche Angriff auf einen Schiedsrichterfreund in Hildburghausen durch die Medien, bei dem der Sportfreund mit einem Faustschlag durch einen Zuschauer niedergestreckt wurde und stationär behandelt werden musste. Und auch bei uns in Westthüringen mussten wir seit Saisonbeginn schon drei (!!!) Sportgerichtsverhandlungen erleben, die sich mit feindlichen Angriffen auf Schiedsrichter auseinandergesetzt haben. So wurde ein junger Schiedsrichter in Mechterstädt bei einem Jugendspiel von einem Gästetrainer nach einer persönlichen Strafe gegen einen Spieler am „Schlafittchen“ gepackt und durchgeschüttelt, was einen sofortigen Spielabbruch zur Folge hatte. In Kieselbach musste der Schiedsrichter ein Spiel abbrechen, weil er von einem Zuschauer auf Leib und Leben bedroht wurde und ein sicheres Verlassen des Platzes nicht mehr gewährleistet war. Auch in Leimbach wurde ein Spiel nach zutiefst persönlichen diffamierenden Beleidigungen gegenüber dem Schiedsrichter abgebrochen. Der Gipfel geschah nun am vergangenen Wochenende in Barchfeld, als einer der erfahrensten Schiedsrichter unseres Kreises ebenfalls tätlich von einem Zuschauer angegriffen wurde und zur ärztlichen Kontrolle ein Krankenhaus aufsuchen musste. Wir, als Schiedsrichterausschuss des KFA Westthüringen, fühlen uns nun in der Pflicht, uns schützend vor unsere Schiedsrichter:innen zu stellen und können bzw. werden solche Taten nicht mehr akzeptieren und tolerieren!