"Was muss der neue Tebe-Trainer erfüllen?"

In der 20. Minute war es John Dethlefs, der die Berliner mit dem 1:0 in Führung brachte. In der 31. Minute erhöhte Ebrima Jobe per Foulelfmeter auf 2:0. Nur zwei Minuten später folgte der nächste Schlag: Tarik Hadziavdic traf in der 33. Minute zum 3:0 und sorgte damit schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Rathenow schwächte sich selbst: Hachim Abal sah in der 68. Minute die Rote Karte. TeBe ließ keine Zweifel am Heimsieg aufkommen.

