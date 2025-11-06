Was MSV-Coach Dietmar Hirsch über den VAR denkt

Dietmar Hirsch spricht sich für einen VAR in der 3. Liga aus. – Foto: Robin Bogaletzki

Wohl keine Neuerung in der jüngeren Vergangenheit im Fußball wird in Deutschland so konstant und kontrovers diskutiert wie der Video Assistent Referee (VAR). Befürworter und Kritiker bringen durchaus valide Argumente für ihre jeweiligen Positionen. Transparenz und mehr Fairness wurden mit der Einführung des neuen Systems versprochen, Frust, Unverständnis und unnötig lange Entscheidungsfindungen sind aber der Alltag. So denkt MSV-Coach Dietmar Hirsch über das System.

Einsatz findet das System in den oberen beiden Ligen in Deutschland, sowie auf internationalem Topniveau. Im Gespräch für die 3. Liga ist der VAR immer wieder mal, durchsetzen konnte sich der Vorschlag (bislang) aber noch nicht. Beim 0:0 des MSV Duisburg in Osnabrück am vergangenen Samstag hätte sich der Trainer einen Eingriff des VAR gewünscht. "Ich kann die Herausforderung der Schiedsrichter in der 3. Liga und weiter nach unten verstehen", betont der 53-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Freitagabendspiel gegen den SV Waldhof Mannheim (19 Uhr, FuPa-Liveticker). Entscheidungen müssen in Sekundenbruchteilen getroffen werden, nicht immer hat der Schiedsrichter oder einer seiner Assistenten einen freien Blick. Entsprechend spricht sich Hirsch auch für einen VAR in der 3. Liga aus. "Ich bin ein Befürworter des VAR. In der Gesamtheit fallen die Entscheidungen fairer aus. Es gibt aber Verbesserungspotenzial, besonders bei der Geschwindigkeit", erläutert er und greift damit gleich einen der häufigsten Kritikpunkte auf. Wenn Mannschaften und Fans zum Teil mehrere Minuten warten müssen, bis ein Tor bestätigt wird, nimmt das dem Sport die Emotionen.