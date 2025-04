Was Mötschs Trainer im Abstiegskampf fordert

Eine kleine Talfahrt mit nur zwei Punkten aus den ersten vier Partien nach der Winterpause ließ die SG Mötsch/Stahl zwischenzeitlich bis auf einen Abstiegsplatz in der Kreisliga A8 zurückfallen. Kein Wunder, dass vor allem Trainer Heiko Ewen die Erleichterung nach dem jüngsten 3:2-Erfolg beim bisherigen Dritten SG Nusbaum deutlich anzumerken war: „Wir haben absolut verdient gewonnen, weil wir endlich als Mannschaft agiert haben und mit Doppeltorschütze Elias Debosse einen überzeugenden Matchwinner besaßen.“

Ewen weiß, woran es zwischenzeitlich gehapert hatte: „Es fehlte über einen längeren Zeitraum hinweg an der nötigen Konstanz – und zwar in allen Mannschaftsteilen. Das betrifft Robustheit, Zweikampfstärke sowie die Durchschlagskraft.“ Viele erfahrene Spieler sind verletzt oder angeschlagen. „Die Situation ist gerade für die jungen Spieler dadurch sehr schwierig. Trotz ihres Talents fehlt es ihnen an Erfahrung und Widerstandsfähigkeit.“

Kapitän Marvin Kessler (Hausbau), sein Stellvertreter Sergej Benner (Schienbeinprobleme), Niklas Seywert (Leistenverletzung), Christian Birkel (Knieverletzung/Mittelfußbruch), Matteo Müller (Leistenprobleme/Praktikum Köln), Stephan Götzinger (Jugendtrainer) und nach dem Nusbaum-Spiel auch Timo Schwarz (Armverletzung) sind derzeit außen vor. Für den Endspurt kehrt Torwart Felix Lübken nach einem in Köln absolvierten Praktikum ins Team zurück und auch Oldie Götzinger (40) hat seine Bereitschaft signalisiert, das Team mit seinem Erfahrungsschatz zu unterstützen.