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Was man über das Mainz-05-Spiel in Pfeddersheim wissen muss
Nach dem Trainingsauftakt ist vor dem Clubpartner-Spiel: Am Samstag (16 Uhr) schaut Mainz 05 bei der TSG Pfeddersheim vorbei +++ Wormser rechnen mit 2.000 bis 2.500 Zuschauern +++ Fragen und Antworten zum besonderen Besuch
von Stefan Mannshausen, Henning Kunz · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Profis zum Anfassen: Die Spieler von Mainz 05 (Danny da Costa) erfüllen die Autogramm- und Selfie-Wünsche der jungen Fans. – Foto: Mario Luge - Archiv
Pfeddersheim/Mainz. Ausnahmezustand in Pfeddersheim: Wenn Bundesligist Mainz 05 am Samstagnachmittag (16 Uhr) zum Clubpartner-Spiel im Wormser Stadtteil vorbeischaut, werden zwischen 2.000 und 2.500 Fußballfans in das beschauliche Uwe-Becker-Stadion pilgern.
Für den gastgebenden Landesligisten ein großes Ereignis, aber auch eine große logistische und organisatorische Herausforderung. Für die 05er sind es nach den ersten Trainingseinheiten die ersten Spielminuten der Saison 2026/27 – zudem erstmals im neuen Heimtrikot. Was man sonst über das Spiel bei der TSG Pfeddersheim wissen muss.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Wann öffnen die Stadion-Tore, wann geht es los und was wird neben dem Clubpartner-Spiel geboten?
Um 14 Uhr, also zwei Stunden vor Spielbeginn (16 Uhr), öffnen die Eingangstore. „Dann beginnt auch das Rahmenprogramm“, sagt Johannes Wössner, TSG-Organisator und stellvertretender Jugendleiter des Vereins, der die Clubpartnerschaft mit den 05ern einst maßgeblich vorangetrieben hat. Zum Rahmenprogramm gehören u.a. eine Hüpfburg, eine Torwand, Fußball-Darts, die Bum-Bum-Ballerbox, eine eSports-Station sowie eine Tombola. Nach der Partie erfüllen die 05-Profis die Wünsche der Autogramm- und Selfie-Jäger. Und: 05-Fans können – in begrenzter Anzahl – das neue Heimtrikot am 05-Fanmobil kaufen.
Wie stellt sich die TSG Pfeddersheim für das Clubpartner-Spiel auf?
Zwei Verkaufshäuschen mehr als üblich (nämlich drei), ein separater Eingang für Rollstuhlfahrer, zur Erweiterung der sanitären Anlagen Dixi-Klos: Um die Organisation dieses Spiels zu stemmen, packen bei der TSG viele Menschen mit an. „Da sind engagierte Leute aus dem Vorstand und Vereinsmitglieder mit dabei“, sagt Wössner. Insgesamt 35 Ehrenamtliche kümmern sich darum, dass der Tag für alle Gäste und Beteiligte „ein unvergessliches Vereinsereignis“ wird. Der Bundesligist wird den Spieltag mit 33 mitreisenden Ordnern unterstützen.
Gibt es noch Tickets für das Clubpartner-Spiel?
Ja, gibt es. Anders als im Vorjahr, als die Spielvereinigung Ingelheim das große Los des Fanspiels zog und die 4.000 Tickets für den Blumengarten bereits in der Woche vor dem Spiel vergriffen waren, wird es in Pfeddersheim eine Tageskasse (ab 13.30 Uhr) geben. Für Vollzahler kostet das Ticket 5 Euro, für Schüler, Studenten, Azubis, Behinderte oder Rentner 3 Euro. Kinder bis 6 Jahren sind kostenlos, benötigen aber ein eigenes Ticket für den Einlass. „Wir haben gesagt, dass wir bei 3.500 Besuchern Schluss machen“, sagt Wössner, geht aber davon aus, dass „2.000 bis 2.500 Fans“ das Spiel besuchen werden. Sitzplätze gibt es im Uwe-Becker-Stadion keine, weswegen sich die Fans rund um das Spielfeld verteilen werden. Wössners Empfehlung: „Die Hügel rundherum sind bei Spielen immer beliebt.“
Wie kommt man am besten zum Uwe-Becker-Stadion?
Für die Anreise mit dem Auto bieten sich rund 220 Parkplätze bei der KHS (Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen) außerhalb des Ortes in Richtung Monsheim an. Von dort sind es rund 1,5 Kilometer bis zum Pfeddersheimer Sportplatz. Außerdem könnten am Spieltag bei der Paternusschule „45 bis 55 Plätze” zur Verfügung stehen. Trotz Baustellen innerhalb des Ortes bestätigt Wössner, dass die Anfahrt zur Spielstätte am Spieltag frei sein wird. „Quer durchs Dorf” sollen die mit dem Auto anreisenden Fans, wenn es nach dem TSG-Organisator geht, nach Parkmöglichkeiten Ausschau halten. Aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RB35 oder Bus 405 ab Worms Hbf) ist Pfeddersheim gut zu erreichen. Vom dortigen Bahnhof bis zum Uwe-Becker-Stadion läuft man eine gute Viertelstunde.
Wie kommt man am besten zum Uwe-Becker-Stadion?
Für die Anreise mit dem Auto bieten sich rund 220 Parkplätze bei der KHS (Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen) außerhalb des Ortes in Richtung Monsheim an. Von dort sind es rund 1,5 Kilometer bis zum Pfeddersheimer Sportplatz. Außerdem könnten am Spieltag bei der Paternusschule „45 bis 55 Plätze” zur Verfügung stehen. Trotz Baustellen innerhalb des Ortes bestätigt Wössner, dass die Anfahrt zur Spielstätte am Spieltag frei sein wird. „Quer durchs Dorf” sollen die mit dem Auto anreisenden Fans, wenn es nach dem TSG-Organisator geht, nach Parkmöglichkeiten Ausschau halten. Aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RB35 oder Bus 405 ab Worms Hbf) ist Pfeddersheim gut zu erreichen. Vom dortigen Bahnhof bis zum Uwe-Becker-Stadion läuft man eine gute Viertelstunde.
Wie wird das Wetter im Wonnegau?
Sonne pur und trotzdem kein Vergleich zur 40-Grad-Bullenhitze vom vergangenen Wochenende: Bei 27 bis 29 Grad werden die Landesliga- und Bundesliga-Fußballer gegen den Ball treten und möglicherweise auch eine „Hydration Break“ einlegen. Für die durstigen Zuschauer: Pro Person ist eine mitgebrachte PET-Flasche (0,5 Liter) erlaubt.