Was man über das Mainz-05-Spiel in Pfeddersheim wissen muss

Profis zum Anfassen: Die Spieler von Mainz 05 (Danny da Costa) erfüllen die Autogramm- und Selfie-Wünsche der jungen Fans. – Foto: Mario Luge - Archiv

Pfeddersheim/Mainz. Ausnahmezustand in Pfeddersheim: Wenn Bundesligist Mainz 05 am Samstagnachmittag (16 Uhr) zum Clubpartner-Spiel im Wormser Stadtteil vorbeischaut, werden zwischen 2.000 und 2.500 Fußballfans in das beschauliche Uwe-Becker-Stadion pilgern.

Für den gastgebenden Landesligisten ein großes Ereignis, aber auch eine große logistische und organisatorische Herausforderung. Für die 05er sind es nach den ersten Trainingseinheiten die ersten Spielminuten der Saison 2026/27 – zudem erstmals im neuen Heimtrikot. Was man sonst über das Spiel bei der TSG Pfeddersheim wissen muss.