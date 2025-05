Was macht Wagner? Ehemaliger Haching-Trainer steht vor neuer Aufgabe

Glaubt man ihm selbst, hat Sandro Wagner noch keinen Plan für die nahe Zukunft ab Mitte Juni. Bekannt ist immerhin, was der ehemalige Trainer der SpVgg Unterhaching künftig nicht mehr machen wird: Julian Nagelsmann bei dessen Tätigkeit als Bundestrainer zu assistieren. Der bis zur WM 2026 gültige Vertrag wird nach dem Final Four der Nations League im Juni dieses Jahres beendet.

Und dann? Für den 37-Jährigen erscheint eine Vielzahl von Optionen realistisch. „In Ruhe“ möchte Wagner, der mit seiner Familie nach wie vor in Unterhaching lebt, nun nachdenken, was auf seine Tätigkeiten als Chefcoach in Unterhaching und Nagelsmann-Assistent beim DFB folgen könnte. Eine Auswahl.