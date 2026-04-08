Was macht eigentlich...(1): Fatih Özyurt?

Fatih Özyurt genießt die Trainerfreie-Zeit – Foto: Boris Hempel

Fast ein Jahr ist es her, dass Fatih Özyurt das Zepter beim FC Hennef 05 niederlegte. Nach einer nervenauftreibenden Zeit in der Mittelrheinliga wurde es ruhig um den Übungsleiter. Wir haben nachgefragt: Wie verbringt er die Trainerfreie-Zeit und wann sieht man ihn wieder?

Die neue Freiheit außerhalb der Seitenlinie

Die wichtigste Erkenntnis nach zwölf Monaten Pause? Zeit ist ein kostbares Gut. „Ich habe die Zeit genutzt, um die Akkus wieder aufzuladen und hatte viel Zeit für mein privates Umfeld", verrät Özyurt. Wer die Mittelrheinliga kennt, weiß: Der Zeitaufwand ist sehr groß, das Privatleben bleibt oft auf der Strecke. Ganz ohne Fußball geht es aber auch nicht. Sonntags ist Özyurt regelmäßig auf den Plätzen der Region anzutreffen, jedoch ganz entspannt als Beobachter in der Mittelrhein- und Landesliga. Dass ein Trainer seines Formats begehrt ist, zeigen die vergangenen Monate. Anfragen gab es laut Özyurt reichlich. Der Coach blieb standhaft: „Es gab bereits unmittelbar nach meinem Rücktritt die ersten Anfragen und auch in der Zeit danach hatte ich sehr konkrete und spannende Anfragen. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, erst einmal nichts zu machen. Ich brauche die freie Zeit, hatte aber auch beruflich mehr zu tun."

Der Rückblick auf Hennef: „Genau die richtige Entscheidung"

Hennef und Özyurt war am Ende eine Mischung aus Pech und fehlendem Momentum. Özyurt erinnert sich an dramatische Momente: Ein Gegentor in der 102. Minute gegen den Bonner SC oder das kuriose Spiel in Vichttal, als man fast 90. Minuten lang einen Feldspieler ins Tor stellen musste. „Das Momentum und das Quäntchen Glück war einfach nicht mehr vorhanden", resümiert er heute. Sein Rücktritt war für ihn folgerichtig: „Es war genau die richtige Entscheidung". Dass sein Nachfolger Martin Gerards schließlich den Klassenerhalt sicherte, freut Özyurt sichtlich: „Hennef gehört einfach in die Mittelrheinliga." Auch seinen Ex-Spieler und jetzigen Hennef-Coach Nils Teixeira behält er im Blick. Dass Teixeira, der auf eine Profi-Karriere zurückblickt, nun an der Seitenlinie steht, sieht Özyurt positiv: „Nils ist ein richtig guter Typ ohne Allüren. Er wird seinen Weg als Trainer definitiv gehen."