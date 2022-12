Was macht eigentlich Sepp Steinberger? Niederbayerns großer Talentförderer über die Ursachen des WM-Aus und seine persönliche Zukunft

Unzählige Talente gingen durch seine Schule. Ob beim SSV Jahn Regensburg, beim TSV 1860 München, der SpVgg Greuther Fürth oder zuletzt beim FC Augsburg: Josef "Sepp" Steinberger aus Gottfrieding bei Dingolfing hat so manchen Kickern die Karriere geebnet. Florian Neuhaus (heute Borussia Mönchengladbach), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Felix Uduokhai (FC Augsburg), Julian Weigl (Benfica Lissabon, ausgeliehen an Borussia Mönchengladbach) oder Maximilian Bauer (FC Augsburg), um nur ein paar bekannte Gesichter zu nennen, wurden von ihm geschliffen. Seit seinem Ende in Augsburg hat er keine Mannschaft unter seinen Fittichen. Was er gerade macht, was er plant und was er als Experte sagt, warum Deutschlands Nachwuchs im internationalen Vergleich hinterherhinkt - FuPa hat mit ihm plaudern können.

Zum zweiten Mal in Folge ist die deutsche Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft bereits in der Vorrunde gescheitert. Von der Weltspitze, die Deutschland 2014 noch verkörperte, sind wir mittlerweile sehr weit weg. Wie konnte es soweit kommen? Ein Grund, der immer wieder angeführt wird: Bei der Ausbildung ist Deutschland im internationalen Vergleich abgehängt worden. "Wenn ich keine linken bzw. rechten Außenverteidiger und keine Stürmer in Deutschland mehr habe, dann sind nicht erst gestern Fehler gemacht worden. Die Ursachen dafür liegen schon Jahre zurück", meint Steinberger und wird deutlich: "Wir waren sehr lange auf der Sonnenseite des Fußballs. 2014 hatten wir die beste Mannschaft der Welt. Im Erfolg haben wir es aber versäumt dranzubleiben. Probleme wurden nicht erkannt und wir haben es versäumt, im Jugendbereich frühzeitig gegenzusteuern."



Steinberger will allerdings auch nicht alles schwarz sehen: "Ich bin trotz des Ausscheidens der Meinung, dass wir eine gute Mannschaft haben: Kai Havertz, Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamial Musiala, dazu rückt ein Florian Wirtz nach. In der Offensive haben wir überragendes Potential. In der Abwehr fehlen uns Weltklassespieler, Antonio Rüdiger vielleicht mal ausgenommen. In der Breite sind wir sicher nicht so gut aufgestellt wie Frankreich oder England."

»...Die Ausbildung der Spieler ist dann leider Nebensache.«

Warum Deutschland auf Spitzenniveau mittlerweile hinterherhinkt, darin sieht Steinberger auch ein strukturelles Problem mit verantwortlich: "Wir können eine ungute Entwicklung in den Jugend-Bundesligen beobachten: Weniger Spiele, dafür mehr Absteiger. Das Resultat: In erster Linie hat für die allermeisten Klubs der Klassenerhalt Priorität. Man will seine Jugendmannschaft in der Bundesliga halten. Die Ausbildung der Spieler ist dann leider Nebensache." Steinbergers Resümee: "Wir müssen wieder die richtige Balance finden. Freilich ist es wichtig, den Jungs die Siegermentalität einzuimpfen. Im Zweifelsfall aber wieder weniger auf Ergebnis spielen und mehr die Entwicklung der Spieler in den Vordergrund stellen. Vielleicht müssen wir auch wieder ein Stück weit von dem 'Spiel den Ball'-Mantra wegkommen. Wir haben doch kaum noch Spieler, die mal ins Dribbling gehen und zwei oder drei Leute ausspielen können." Ein Jamal Musiala hat das Potential, zu so einem Unterschiedsspieler und zum Hoffnungsträger im DFB-Team zu werden. Aber wo wurde er ausgebildet? Genau: In England.