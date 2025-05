Was macht eigentlich Jörg Dinda: Das Ehemaligen-Porträt des FC Zons

Jörg Dinda wechselte vor 37 Jahren vom TSV Bayer Dormagen zum FC Zons. Der heute 60-Jährige spielte für die Blau-Gelben in der Landesliga und in der Bezirksliga zusammen mit seinem Bruder Wolfgang. Ein Tor in seiner Karriere ist ihm in besonderer Erinnerung geblieben, denn er erzielte es gegen einen Weltmeister-Keeper.