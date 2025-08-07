Was machen die KFC-Spieler heute?

Bis zum Ende haben sie um den Klassenerhalt gekämpft, doch die finanzielle Situation hatte dem letztjährigen Kader des KFC Uerdingen ein Ende bereitet. Vier Spieltage vor Schluss wurde die Mannschaft von Trainer René Lewejohann vom Spielbetrieb abgemeldet. Spieler und Coach waren von heute auf morgen arbeitslos und mussten sich einen neuen Verein suchen. Nach kurzer Wartezeit hat sich Ole Päffgen den „Freunden und Förderern des KFC Uerdingen“ (FuF) und somit dem Neubeginn angeschlossen. Was die anderen heute machen.

Jeff-Denis Fehr (Wuppertaler SV) Mit neun Toren und drei Vorlagen war er der beste Scorer des KFC. Beim Wuppertaler SV hat er sich sofort einen Stammplatz erarbeitet, wartet aber noch auf seinen ersten Treffer.

Hamadi Al Ghaddioui (Fortuna Köln) Der Ex-Bundesligaspieler kam als Königstransfer an die Grotenburg, am Ende kam der 34-Jährige auf 21 Einsätze (vier Tore, zwei Vorlagen). Im Sommer ist er zu Fortuna Köln gewechselt und hat beim 2:0-Sieg gegen Wuppertal eine Torrlage beigesteuert. Danach fiel er mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich aus.

Melvin Ramusovic (SV Sandhausen) Nach dem KFC-Aus wechselte der 24-Jährige zum Drittliga-Absteiger Sandhausen, der sich nun in der Südwest-Staffel neu aufbaut. Bei der 1:2-Niederlage gegen den FSV Frankfurt kam er jedoch nur als Einwechselspieler aufs Feld.

Nazzareno Ciccarelli, Ron Meyer und Ben Klefisch (alle Sportfreunde Lotte) Das Trio wechselte geschlossen zum Vorjahres-Dritten. Ron Meyer erkämpfte sich sofort den Status als Nummer eins im Tor. Ben Klefisch hat in den ersten beiden Spielen jeweils getroffen. Nazzareno Ciccarelli hat sich noch keinen Stammplatz erkämpfen können und kam beim 2:2 gegen die SSVg Velbert nur als Einwechselspieler zum Einsatz.

Rawley St. John und Sisco Ngambia Dzonga (beide FC St. Pauli II) Die beiden talentierten Außenspieler wechselten in die Regionalligamannschaft des Bundesligisten St. Pauli. Beide haben sich einen Platz in der Mannschaft erarbeitet, beide bisherigen Spiele wurden jedoch verloren. St. John flog beim Spiel gegen den Bremer SV schon früh wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Dort traf das Duo übrigens auf...

Ilhan Altuntas, Noel Werner und Daniel Michel (alle Bremer SV) Das Trio hat sich sofort Stammelfplätze erkämpft. Vor dem 1:0-Sieg gegen St. Pauli haben sie ihr Auftaktspiel beim VfB Lübeck verloren.

Henri Malik Euwi (BSV Schwarz-Weiß Rehden) Der Abwehrspieler brachte sich beim KFC mit seiner Teilnahme am Dürener Influencer-Casting selbst ins Abseits. Nun wechselt er zum Regionalliga-Absteiger Rehden, der schon vor einem Jahr an ihm interessiert war. Rehden eröffnet am Freitagabend die Oberliga-Niedersachsen-Saison gegen den SV Meppen II.

Gianluca Rizzo (SC St. Tönis) Für St. Tönis beginnt die Saison erst am Wochenende mit dem Niederrheinpokalspiel beim SuS Dinslaken. Dort dürfte Rizzo nach überzeugenden Testspielen und im Brüggener Burgpokal auch in der Startelf stehen.

Ali Hassan Hammoud und Marvin Gomoluch (beide Ratingen 04/19) Ali Hassan Hammoud kehrte schnell zu seinem Ex-Verein Ratingen zurück. Dort will der Angreifer an sein erstes Mal anknüpfen, als er 27 Tore in 69 Einsätzen erzielte. Gomoluch kämpft nun mit dem langjährigen Ratinger Keeper Dennis Raschka um den Posten als Nummer eins. Ob er es gepackt hat, weiß man wohl frühestens am Sonntag beim Niederrheinpokalspiel beim FC Sterkrade.

Ufumwen Osawe und Angelo Langer (beide Eintracht Hohkeppel) Beide hätten wohl auch noch Regionalliga-Klubs als Arbeitgeber finden können, haben sich aber dem großmäuligen Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel angeschlossen. Der Verein hatte im vergangenen Jahr den Angriff auf die 3. Liga ausgerufen – und ist dann abgestiegen. Osawe und Langer sollen nun bei der Rückkehr helfen. Für sie startet die Saison am Sonntag im Mittelrheinpokal bei der SpVg Deutz.

Enes Yilmaz (Siegburger SV) Seit 2016 hält sich der Klub solide in der Mittelrheinliga, im Vorjahr wurden die Siegburger sogar Dritter. Dort will sich nun auch der 21-Jährige durchbeißen.

Dylan Pires (SpVgg Erkenschwick) Der 21-Jährige blieb beim KFC ohne Einsatz und probiert nun sein Glück beim Westfalen-Oberligisten. Im Kreispokal beim B-Ligisten Grün-Weiß Erkenschwick stand der Mittelfeldspieler in der Startelf. Am Sonntag startet die Liga beim TuS Ennepetal.

Seung-heon Baek (Sejong SA FC) und Joey Tshitoku (Tubize-Braine) Das Duo konnte sich in der vergangenen Saison nicht durchsetzen und ist in die jeweilige Heimat zurückgekehrt.

Noch auf Vereinssuche Tim Stappmann, Adam Tolba, Kim Sané, Jonathan Ndosimau Masisa, Dalil Bafdili und Kerim Kilic haben noch keine neuen Arbeitgeber gefunden und befinden sich noch auf Vereinssuche.