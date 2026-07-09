Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
"Was Lukas Vonderstraß abgeliefert hat, ist kein Kreisliganiveau"
Meisterporträt mit Philip Tschach vom FC Bötzingen
Der FC Bötzingen steigt auf: Die Fußballer vom Kaiserstuhl wurden Meister in der Kreisliga B, Staffel I, und setzten damit knapp zehn Jahre nach dem sportlichen Neuanfang ein tolles Zeichen.
In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateurfußball. Heute: der FC Bötzingen − Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A. Die Mannschaft von Trainer Patrick Störr wurde souverän Meister der Staffel I in der Kreisliga B, die damit in der kommenden Saison ohne den langjährigen Verbandsligisten auskommen muss. Kapitän Philip Tschach blickt auf die vergangene Spielzeit zurück (BZ-Plus).