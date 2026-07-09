"Was Lukas Vonderstraß abgeliefert hat, ist kein Kreisliganiveau"

Der FC Bötzingen bejubelt den Aufstieg in die Kreisliga A. – Foto: Fritz Zimmermann

Der FC Bötzingen steigt auf: Die Fußballer vom Kaiserstuhl wurden Meister in der Kreisliga B, Staffel I, und setzten damit knapp zehn Jahre nach dem sportlichen Neuanfang ein tolles Zeichen.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateurfußball. Heute: der FC Bötzingen − Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A. Die Mannschaft von Trainer Patrick Störr wurde souverän Meister der Staffel I in der Kreisliga B, die damit in der kommenden Saison ohne den langjährigen Verbandsligisten auskommen muss. Kapitän Philip Tschach blickt auf die vergangene Spielzeit zurück (BZ-Plus).