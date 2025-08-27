Ein ordentliches Trainingslager für Bayers Frauen geht zu Ende. – Foto: Pressefoto Eibner

Was Leverkusens Niederlage gegen Vizemeister Wolfsburg gezeigt hat Ein ebenso intensives wie erfolgreiches Trainingslager im bayerischen Rieden und zwei starke Tests gegen namhafte Gegner liegen hinter den Fußballerinnen von Bayer 04. Die Integration der Zugänge schreitet voran und das Team von Trainer Roberto Pätzold zeigt rund zwei Wochen vor dem Ligastart bereits vielversprechende Ansätze. Verlinkte Inhalte Frauen-Bundesliga Bayer 04

Vor dem Aufbruch nach Süddeutschland trennten sich die Leverkusenerinnen von der PSV Eindhoven in einem Test über drei Abschnitte mit zusammengenommen 115 Minuten Spielzeit torlos. „Das war ein super Test gegen eine Top-Mannschaft mit viel technischer Klasse und Athletik, die fast niederländischer Meister geworden wäre. Das Ergebnis ist leistungsgerecht. Wir waren vor allem im Pressing sehr stark“, betonte der Coach.

Zwei gute Tests

Sein Team habe im Treffen zweier Werksklubs viel von dem gezeigt, das auch im ersten Ligaspiel beim Meister FC Bayern gefragt sein wird: „technische Qualität, Ballbesitz aushalten, trotzdem immer wieder Druck ausüben und Vertrauen haben, dass sich eigene Gelegenheiten ergeben.“ Überwiegend Lob ihres Trainers ernteten die Leverkusenerinnen auch für das Kräftemessen mit dem Vizemeister VfL Wolfsburg. Er gewann aber auch den beim 2:3 gezeigten Defiziten durchaus etwas ab. „Für uns war das ein sehr guter Test, der auch aufgezeigt hat, woran wir bis zum Ligastart noch arbeiten müssen. Wir hatten in der Anfangsphase einige Probleme und haben zunächst keine gute Struktur im Pressing gefunden. Wolfsburg hat uns unter Druck gesetzt und konnte sich einige Male durchkombinieren“, sagte Pätzold.