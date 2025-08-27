Was Leverkusens Niederlage gegen Vizemeister Wolfsburg gezeigt hat

Vor dem Aufbruch nach Süddeutschland trennten sich die Leverkusenerinnen von der PSV Eindhoven in einem Test über drei Abschnitte mit zusammengenommen 115 Minuten Spielzeit torlos. „Das war ein super Test gegen eine Top-Mannschaft mit viel technischer Klasse und Athletik, die fast niederländischer Meister geworden wäre. Das Ergebnis ist leistungsgerecht. Wir waren vor allem im Pressing sehr stark“, betonte der Coach.
Sein Team habe im Treffen zweier Werksklubs viel von dem gezeigt, das auch im ersten Ligaspiel beim Meister FC Bayern gefragt sein wird: „technische Qualität, Ballbesitz aushalten, trotzdem immer wieder Druck ausüben und Vertrauen haben, dass sich eigene Gelegenheiten ergeben.“
Überwiegend Lob ihres Trainers ernteten die Leverkusenerinnen auch für das Kräftemessen mit dem Vizemeister VfL Wolfsburg. Er gewann aber auch den beim 2:3 gezeigten Defiziten durchaus etwas ab. „Für uns war das ein sehr guter Test, der auch aufgezeigt hat, woran wir bis zum Ligastart noch arbeiten müssen. Wir hatten in der Anfangsphase einige Probleme und haben zunächst keine gute Struktur im Pressing gefunden. Wolfsburg hat uns unter Druck gesetzt und konnte sich einige Male durchkombinieren“, sagte Pätzold.
Viel Freude hatte er an der Tatsache, dass sich sein Team nach frühem Rückstand in der 2. Minute durch Alexandra Popp, die eine Flanke der Ex-Leverkusenerin Janou Levels verwertete, und anfänglichem Dauerdruck befreien konnte. „Im Laufe des Spiels haben wir uns dann gesteigert, hatten mehr Zugriff und mehr Balleroberungen. Man hat auch gesehen, dass uns noch ein paar Körner fehlen, um das in torgefährliche Situationen umzumünzen“, betonte Pätzold.
Zwischenzeitlich lagen seine Schützlinge nach einem Doppelschlag mit Treffern von Kristin Kögel (49., nach Ablage von Zugang Vanessa Fudalla) und Caroline Kramer (51.) sogar in Führung. Doch dann sorgten Svenja Huth (69.) und Sham Freier (80.) für den Sieg des VfL, der wegen des Supercups am Samstag in Karlsruhe gegen München aber auch eine Woche weiter in der Vorbereitung war als Bayer 04. Die Leverkusenerinnen absolvieren fast zeitgleich ihre Generalprobe für das Treffen mit dem Titelverteidiger. Am Samstag (16 Uhr) empfangen sie das belgische Spitzenteam Standard Lüttich zum 3x45-Minuten-Test am heimischen Kurtekotten.