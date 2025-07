Was lange währt…

Und manchmal liegt die Lösung dann doch so nah, denn mit Rico Methfessel wird der ehemalige Trainer der zweiten Mannschaft mit der Verantwortung für die Landesklasse-Elf ausgestattet. Vier Neuzugänge kann der künftige Nord-Coach in diesem Sommer begrüßen.

„Mit Rico als neuem Cheftrainer setzen wir auf eine Lösung aus dem eigenen Haus. Er kennt den Verein, die Spieler und unsere Werte. Wir freuen uns, dass er diesen Weg mit uns geht und wir ihm sportlich diese Entwicklung ermöglichen können. Rico hat zudem einen sehr guten Einblick in die Entwicklung unserer zweiten Mannschaft, in der wichtige Talente heranwachsen bzw. bereits bereit sind den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Serkan Kolpar zum neuen Cheftrainer. Der Sportliche Leiter an der Grubenstraße war in den letzten Wochen voll eingespannt bei der Suche nach einem neuen Trainer. Tobias Eckermann kündigte schon frühzeitig an, dass er in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird (wir berichteten). Obwohl der FC Erfurt Nord scheinbar viel Zeit hatte, wurde die Trainersuche doch zur Mammutaufgabe.

Mit Rico Methfessel ist aber keineswegs eine Notlösung. Der 36-Jährige kennt die Gegebenheiten, leistete für die Reserve in der Vorsaison gute Arbeit und ist vor allem topmotiviert. „Ich freue mich über das Vertrauen und die Chance, ab sofort als Trainer der ersten Mannschaft von FC Erfurt Nord zu arbeiten. Nach meiner Zeit bei der Zweiten ist es ein großer Schritt, den ich mit voller Überzeugung gehe. Ich kenne viele der Jungs und bin überzeugt, dass in diesem Team enormes Potenzial steckt. Mein Ziel ist es, das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen – sportlich wie menschlich. Wir wollen gemeinsam mutig auftreten und am Saisonende so weit oben wie möglich stehen. Ich bin bereit, 100 Prozent zu geben und erwarte das auch von jedem Einzelnen. Und während Lukas Kwasniok in Köln noch auf Wohnungssuche ist – suche ich dringend einen Co-Trainer. Also: Wer einen kennt – gerne melden“, so Rico zu seiner kommenden Aufgabe.