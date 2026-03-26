 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Was lässt der Winter in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald zu?

Vor allem im Hochschwarzwald dürfte es eng werden

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Bonndorfer Jubel, Löffinger Frust am vergangenen Wochenende: Wie wird es den Mannschaften an diesem Spieltag ergehen?
Bonndorfer Jubel, Löffinger Frust am vergangenen Wochenende: Wie wird es den Mannschaften an diesem Spieltag ergehen? – Foto: Wolfgang Scheu

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Noch stehen die Spiele in der Fußball-Bezirksliga fest im Kalender, doch der Schnee sorgt nicht nur bei den Staffelleitern für Sorgenfalten. Vor allem im Hochschwarzwald dürfte es eng werden.

Bereits am Mittwoch musste die Partie FC Furtwangen – SG Dauchingen/Weilersbach wegen der Rückkehr des Winters abgesagt werden. Sie wurde auf Mittwoch, 1. April, 19 Uhr, verlegt. An diesem Abend treffen ab 19.30 Uhr auch der SV Hinterzarten und die SG Riedöschingen/Hondingen aufeinander. Nun, am Wochenende, stehen acht Spiele auf dem Plan. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.