Was lässt der Winter in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald zu? Vor allem im Hochschwarzwald dürfte es eng werden von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Bonndorfer Jubel, Löffinger Frust am vergangenen Wochenende: Wie wird es den Mannschaften an diesem Spieltag ergehen? – Foto: Wolfgang Scheu

Noch stehen die Spiele in der Fußball-Bezirksliga fest im Kalender, doch der Schnee sorgt nicht nur bei den Staffelleitern für Sorgenfalten. Vor allem im Hochschwarzwald dürfte es eng werden.