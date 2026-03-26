Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Was lässt der Winter in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald zu?
Vor allem im Hochschwarzwald dürfte es eng werden
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Bonndorfer Jubel, Löffinger Frust am vergangenen Wochenende: Wie wird es den Mannschaften an diesem Spieltag ergehen? – Foto: Wolfgang Scheu
Noch stehen die Spiele in der Fußball-Bezirksliga fest im Kalender, doch der Schnee sorgt nicht nur bei den Staffelleitern für Sorgenfalten. Vor allem im Hochschwarzwald dürfte es eng werden.
Bereits am Mittwoch musste die Partie FC Furtwangen – SG Dauchingen/Weilersbach wegen der Rückkehr des Winters abgesagt werden. Sie wurde auf Mittwoch, 1. April, 19 Uhr, verlegt. An diesem Abend treffen ab 19.30 Uhr auch der SV Hinterzarten und die SG Riedöschingen/Hondingen aufeinander. Nun, am Wochenende, stehen acht Spiele auf dem Plan. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.