Was KFC-Coach Julian Stöhr zur derzeitigen Offensivflaute sagt

Und noch schlimmer: Obwohl die Klever nicht wirklich zu nennenswerten Torchancen über die Spieldauer kamen, gewannen sie letztendlich mit 1:0. Nermin Badnjevic verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem Julian Bachmann im Strafraum gegen den gerade eingewechselten Joel Agbo unfair zu Werke gegangen war. „Wir haben in der Regel vernünftig verteidigt“, meint Stöhr. „Der Elfmeter war dann aber symptomatisch für den Spielverlauf. Aber wenn man kein Tor macht, ist es klar, dass es auf Dauer schwierig wird zu gewinnen.“

KFC bereit für das Spitzenspiel

Am besten soll alles schon am Dienstag wieder anders laufen. Dann empfängt der KFC Uerdingen den Tabellenführer Ratingen 04/19. Die Germania hatte am Freitag ebenfalls gepatzt und eine 3:1-Führung in den letzten fünf Minuten des Spiels vergeben. Das wird die bisherige Saison jedoch nicht schmälern. Ratingen ist komfortabel vorne und hat schon 41 Tore auf der Habenseite. Das sind durchschnittlich fast drei Treffer pro Partie. Mit der Verpflichtung von Damian Apfeld, der ebenso wie Stöhr vor seinem jetzigen Verein den ETB Schwarz-Weiß Essen trainiert hatte, haben die Verantwortlichen in Ratingen alles richtig gemacht.

Und dementsprechend kommt die bisherige Überlegenheit der Ratinger in der Oberliga Niederrhein nicht überraschend: „Für mich hat Ratingen mit Schonnebeck die auf dem Papier stärkste Mannschaft. Das habe ich auch schon vor der Saison gesagt“, lobt er die Arbeit beim Gegner, aber: „Wir wollen versuchen, dass wir dem Top-Favoriten Paroli bieten. Dass wir das können, haben wir schon gegen Schonnebeck gezeigt“, erinnert er an den 1:0-Sieg bei den Essenern. „Wir benötigen Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft und noch mehr Intensität als gegen Kleve. Vielleicht ist es dann auch vom Kopf her etwas einfacher, damit wir dann wieder punkten.“