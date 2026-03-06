Was ist mit Max Kruse? Weißensee fordert Teutonia II

Für wen spielt Max Kruse am Wochenende? – Foto: Frank Arlinghaus

Der 19.Spieltag in der Bezirksliga-Staffel 3: Während beim Spitzenspiel zwischen Friedrichshagen und Dersim II die Frage nach einem Einsatz von Max Kruse für Gesprächsstoff sorgt (siehe Spielbericht unten), steht Tabellenführer Adler nach dem Debakel gegen Dersim gegen Britz unter Druck. Gleichzeitig lauert Teutonia II im Aufstiegsrennen beim Weißenseer FC auf den nächsten Schritt nach oben, während im Tabellenkeller Staaken II, Meteor II und Victoria Friedrichshain wichtige Punkte im Abstiegskampf suchen.

Für beide Mannschaften ist dieses Spiel von großer Bedeutung. Victoria Friedrichshain steht nur knapp über den Abstiegsplätzen und will zuhause unbedingt punkten. Der 1. FC Novi Pazar befindet sich im Tabellenmittelfeld, doch der Keller ist nicht weit enfernt.

So., 08.03.2026, 10:00 Uhr SC Staaken SC Staaken II BFC Meteor 06 Meteor 06 II

Der SC Staaken II steht auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Punkte, um den Anschluss zu halten. Gegen Meteor II soll deshalb unbedingt ein Heimsieg her. Die Gäste aus Wedding bewegen sich ebenfalls im unteren Tabellendrittel und können sich keine längeren Negativserien leisten. Mit 37 erzielten Toren besitzt Meteor durchaus Offensivqualität. .

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr Friedrichshagener SV 1912 FSV 1912 BSV Dersim 1993 BSV Dersim II

Der 19. Spieltag hält gleich ein echtes Spitzenspiel bereit. Der Friedrichshagener SV empfängt den BSV Dersim II zum direkten Duell im oberen Tabellendrittel. Vier Punkte trennen beide Teams, ein Sieg der Gastgeber würde das Rennen um die Spitzenplätze noch enger machen. Die große Frage dreht sich allerdings um einen prominenten Namen: Max Kruse. Der ehemalige Bundesliga-Profi besitzt inzwischen ein Zweitspielrecht für den Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf. Dort steht am Samstag ein Spiel an – für wen Kruse aufläuft, ist laut dem zweiten Vorsitzenden Kadir Emre völlig offen.

Der BSC Rehberge geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den FC Brandenburg 03. Die Gäste stehen mit nur einem Saisonsieg und 76 Gegentoren abgeschlagen am Tabellenende. Rehberge dagegen befindet sich im unteren Mittelfeld und benötigt die Punkte, um sich endgültig von den Abstiegsplätzen abzusetzen.

Der SV Adler Berlin führt die Tabelle zwar weiterhin an, doch die Erinnerung an das bittere 1:8 gegen Dersim II dürfte noch nachwirken. Nun wollen die Spitzenreiter zuhause eine Reaktion zeigen. Mit Concordia Britz reist allerdings ein Team an, das selbst noch Ambitionen nach oben hat. Die Britzer liegen auf Rang fünf und verfügen über eine der stabilsten Defensiven der Liga. Nur 22 Gegentore sprechen für eine gut organisierte Mannschaft. Adler wird versuchen, wieder zu seiner offensiven Stärke zurückzufinden. Mit bereits 54 Treffern stellt der Tabellenführer die torgefährlichste Offensive der Liga. Gelingt die schnelle Wiedergutmachung, könnte Adler seine Spitzenposition festigen – doch Britz wittern die Chance, näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken.

Der Köpenicker FC II steht im Tabellenmittelfeld und möchte zuhause seine stabile Position ausbauen. Die Mannschaft hat bereits mehrfach gezeigt, dass sie offensiv für Gefahr sorgen kann.Einheit Pankow reist mit ähnlichen Ambitionen an. Mit 39 erzielten Toren verfügen die Gäste über eine gefährliche Offensive, kassieren allerdings auch regelmäßig Gegentreffer. Und sind nicht weit entfernt von möglichen Abstiegsplätzen.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr Weißenseer FC Weißensee SSC Teutonia SSC Teutonia II

Der SSC Teutonia II ist punktgleich mit Tabellenführer Adler und liegt nur aufgrund des Torverhältnisses auf Rang zwei. Beim Weißenseer FC wartet jedoch eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. Die Gastgeber stehen im gesicherten oberen Mittelfeld. Mit 41 Treffern verfügt der WFC über eine gefährliche Offensive.

TuS Makkabi II steckt mitten im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu halten. Mit nur fünf Saisonsiegen ist der Druck auf die Gastgeber spürbar. Ganz anders die Situation beim SC Schwarz-Weiss Spandau. Die Spandauer stehen stabil im oberen Mittelfeld und könnten mit einem Auswärtssieg sogar weiter Richtung Top fünf rücken. __________________________________________________________________________________________________