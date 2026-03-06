 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Was ist mit Max Kruse? Weißensee fordert Teutonia II

Dersim II bangt vor Spitzenspiel um seinen Promi - Alle Spiele des 19.Spieltag in der Vorschau

von far · Heute, 17:16 Uhr · 0 Leser
Für wen spielt Max Kruse am Wochenende?
Für wen spielt Max Kruse am Wochenende? – Foto: Frank Arlinghaus

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Der 19.Spieltag in der Bezirksliga-Staffel 3: Während beim Spitzenspiel zwischen Friedrichshagen und Dersim II die Frage nach einem Einsatz von Max Kruse für Gesprächsstoff sorgt (siehe Spielbericht unten), steht Tabellenführer Adler nach dem Debakel gegen Dersim gegen Britz unter Druck. Gleichzeitig lauert Teutonia II im Aufstiegsrennen beim Weißenseer FC auf den nächsten Schritt nach oben, während im Tabellenkeller Staaken II, Meteor II und Victoria Friedrichshain wichtige Punkte im Abstiegskampf suchen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
14:00

Für beide Mannschaften ist dieses Spiel von großer Bedeutung. Victoria Friedrichshain steht nur knapp über den Abstiegsplätzen und will zuhause unbedingt punkten. Der 1. FC Novi Pazar befindet sich im Tabellenmittelfeld, doch der Keller ist nicht weit enfernt.

So., 08.03.2026, 10:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
10:00

Der SC Staaken II steht auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Punkte, um den Anschluss zu halten. Gegen Meteor II soll deshalb unbedingt ein Heimsieg her. Die Gäste aus Wedding bewegen sich ebenfalls im unteren Tabellendrittel und können sich keine längeren Negativserien leisten. Mit 37 erzielten Toren besitzt Meteor durchaus Offensivqualität.

.

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
11:00

Der 19. Spieltag hält gleich ein echtes Spitzenspiel bereit. Der Friedrichshagener SV empfängt den BSV Dersim II zum direkten Duell im oberen Tabellendrittel. Vier Punkte trennen beide Teams, ein Sieg der Gastgeber würde das Rennen um die Spitzenplätze noch enger machen. Die große Frage dreht sich allerdings um einen prominenten Namen: Max Kruse. Der ehemalige Bundesliga-Profi besitzt inzwischen ein Zweitspielrecht für den Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf. Dort steht am Samstag ein Spiel an – für wen Kruse aufläuft, ist laut dem zweiten Vorsitzenden Kadir Emre völlig offen.

So., 08.03.2026, 12:00 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
12:00

Der BSC Rehberge geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den FC Brandenburg 03. Die Gäste stehen mit nur einem Saisonsieg und 76 Gegentoren abgeschlagen am Tabellenende. Rehberge dagegen befindet sich im unteren Mittelfeld und benötigt die Punkte, um sich endgültig von den Abstiegsplätzen abzusetzen.

So., 08.03.2026, 12:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
12:30

Der SV Adler Berlin führt die Tabelle zwar weiterhin an, doch die Erinnerung an das bittere 1:8 gegen Dersim II dürfte noch nachwirken. Nun wollen die Spitzenreiter zuhause eine Reaktion zeigen. Mit Concordia Britz reist allerdings ein Team an, das selbst noch Ambitionen nach oben hat. Die Britzer liegen auf Rang fünf und verfügen über eine der stabilsten Defensiven der Liga. Nur 22 Gegentore sprechen für eine gut organisierte Mannschaft. Adler wird versuchen, wieder zu seiner offensiven Stärke zurückzufinden. Mit bereits 54 Treffern stellt der Tabellenführer die torgefährlichste Offensive der Liga. Gelingt die schnelle Wiedergutmachung, könnte Adler seine Spitzenposition festigen – doch Britz wittern die Chance, näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
14:00

Der Köpenicker FC II steht im Tabellenmittelfeld und möchte zuhause seine stabile Position ausbauen. Die Mannschaft hat bereits mehrfach gezeigt, dass sie offensiv für Gefahr sorgen kann.Einheit Pankow reist mit ähnlichen Ambitionen an. Mit 39 erzielten Toren verfügen die Gäste über eine gefährliche Offensive, kassieren allerdings auch regelmäßig Gegentreffer. Und sind nicht weit entfernt von möglichen Abstiegsplätzen.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
14:00live

Der SSC Teutonia II ist punktgleich mit Tabellenführer Adler und liegt nur aufgrund des Torverhältnisses auf Rang zwei. Beim Weißenseer FC wartet jedoch eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. Die Gastgeber stehen im gesicherten oberen Mittelfeld. Mit 41 Treffern verfügt der WFC über eine gefährliche Offensive.

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
14:30

TuS Makkabi II steckt mitten im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu halten. Mit nur fünf Saisonsiegen ist der Druck auf die Gastgeber spürbar. Ganz anders die Situation beim SC Schwarz-Weiss Spandau. Die Spandauer stehen stabil im oberen Mittelfeld und könnten mit einem Auswärtssieg sogar weiter Richtung Top fünf rücken.

__________________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 3