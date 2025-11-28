– Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Was ist los bei Türkspor Dortmund? Gerüchteküche wird angeheizt Sportlich kann der Dortmunder Oberligist durchaus glänzen. Verlinkte Inhalte Oberliga Westfalen Türkspor Dortmund

Im Westfalenpokal steht der letztjährige Regionalligist im Halbfinale und darf vom DFB-Pokal träumen? Dies verspricht Einnahmen, die dem Verein sicherlich sehr gut tun würden. In der Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" verdichten sich am Freitagabend wieder Gerüchte um finanzielle Probleme. Diese kamen zuletzt auf, als es hieß, dass die Stadt Dortmund dem Verein die Heimspielstätte am Mendeplatz wegen Schulden entzogen hätte. Doch dies war so nicht der Fall. Die Nutzung des Sportplatzes konnte regulär weitergehen. Wie es finanziell um Türkspor Dortmund steht, ist aber unklar. Spieler sollen aktuell auf Gelder warten..

Die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" berichtet, dass ein Gerichtsvollzieher am 9. November beim Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel vor Ort war und direkt die Einnahmen des Spieltags eingezogen hat. Weder eine Bestätigung noch ein Dementi gibt es von Vereinsseite. Präsident Dr. Akin Kara, langjähriger Mäzen des Vereins, erklärt, er habe sich seit Wochen aus gesundheitlichen Gründen aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Sportvorstand Ömer Kaya trägt derzeit die vollständige Verantwortung „zu sportlichen und organisatorischen Abläufen“, so Kara.

Kaya gibt gegenüber den "Ruhr Nachrichten" an: „Es ist richtig, dass der Verein sich aktuell in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase befindet. Es ist zu einzelnen Verzögerungen bei der Auszahlung von Spielergehältern gekommen. Die allermeisten Spieler haben ihre Zahlungen erhalten, und bei offenen Punkten arbeiten wir bereits an Lösungen." Die ausstehenden Zahlungen sollen nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" zudem zu "Trainings-Boykotts" geführt haben. Auffällig war, dass am vergangenen Mittwoch beim 4:0-Kreispokal-Erfolg gegen Landesligist Lüner SV nur zwölf Feldspieler im Kader standen. Kaya hingegen beschreibt eine weitgehend intakte Mannschaft, die „professionell" arbeite und eine „hohe Trainingsintensität" zeige.