Was ist los bei der DJK Germania Blumenthal? Ein Gespräch mit DJK-Trainer Wolfgang Stedtnitz

Es ist noch gar nicht allzu lange her dass bei der DJK Germania Blumenthal noch sehr erfolgreicher Fußball gespielt wurde. 2011 wurde die DJK überlegen Meister der Kreisliga A, mit satten 22 Punkten Vorsprung auf Verfolger SV Eintracht Aumund. Nur zwei Jahre später folgte dann der Titelgewinn in der Bezirksliga und somit der Aufstieg in die Landesliga.

Beim Gedanken an diese erfolgreichen Zeiten gerät Wolfgang Stedtnitz ins Schwärmen. Der Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft und Vorstandsvorsitzende des Klubs sitzt an seinem großen Esstisch in seinem Haus in Aumund-Vegesack und fängt an zu strahlen. "Wir hatten damals fünf großartige Jungs aus unserer A-Jugend, die haben damals in der Verbandsliga gespielt", erzählt Stedtnitz, der damals Trainer eben jener A-Junioren-Mannschaft war. "Die haben die erste Herren hoch in die Landesliga geschossen. Das waren meine besten fünf Leute. Doch nach dem Aufstieg kam ein ausländischer Trainer, der auch viele ausländische Spieler mitbrachte. Da wollten einige von ihnen plötzlich nicht mehr. Ein paar sind zu anderen Vereinen gewechselt, ein paar andere haben ganz mit Fußball aufgehört."

Im Grunde genommen begann mit diesem Aufstieg in die Landesliga bereits der schleichende Absturz der Mannschaft. Schon in der ersten Saison verließen mehrere Leistungsträger den Verein, trotzdem reichte es zu einem äußerst respektablen siebten Platz. Es folgten zwei zwölfte Plätze und noch ein siebter Platz. Doch mit jedem Jahr stieg die Anzahl der Spieler, die den Verein wieder verließen. Waren es 2014/15 nur sechs Spieler, die der DJK den Rücken kehrten, waren es ein Jahr später schon 17. Und so ging es weiter: 2016/17 gingen 14 Spieler, 2017/18 verließen 20 Akteure die Mannschaft, für 2018/19 wurden sogar satte 33 Abgänge registriert, 2019/20 waren es 20, 2020/21 gingen 16 Spieler und 2021/22 gingen 15 Akteure (Quelle: transfermarkt.de). Eine immense Fluktuation also, für die der Trainer nur wenige Erklärungen finden kann. "Viele überschätzen sich sehr. Die meinen, sie wären die besten Fußballer, obwohl sie das nicht sind. In Spielen, die vor allen über die Bereitschaft zum Kampf entschieden werden, fangen die plötzlich an 'schön' zu spielen, zu dribbeln, im Eins-gegen-Eins Kunststücke zu versuchen, und dann sind sie frustriert wenn sie sofort den Ball verlieren." Zudem beklagt Stedtnitz auch die fehlende Mentalität der heutigen Spielergeneration: "Heute hast du keine Mannschaft mehr. Es fehlt die Kameradschaft. Die Motivation war früher eine ganz andere. Damals hast du es einfach gewollt, dir für dein Team den Arsch aufzureißen. Da wurde gekämpft und alles gegeben, da hat sich keiner hängen lassen, so wie ich das heute sehe." Neben der aus seiner Sicht mangelnden Einsatzbereitschaft sieht Stedtnitz bei den heutigen Spielern auch einen gewissen Hang zur Bequemlichkeit. "Wir hatten damals eine viel größere Laufbereitschaft. Heute hat da kaum noch jemand Bock zu, die wollen sich nicht mehr quälen. Ich weiß nicht genau woran das liegt. Vielleicht denken die es wäre einfacher ohne große Laufleistung zu spielen. Die meinen, die können das. Schwierig, meine ich."

Eine weitere Ursache für die heftig große Personalfluktuation sieht Stedtnitz im allgemein immer geringer werdenden Interesse an ehrenamtlicher Arbeit. "Das Problem haben wir auch im Vorstand. Es gibt immer weniger Leute die bereit sind sich hier zu engagieren, immer mehr Arbeit lastet auf immer weniger Leuten. So richtig begann alles ungefähr zu der Zeit, in der auch Corona nach Deutschland kam. In der letzten Saison vor Corona hatten wir einen Trainer, der uns dann jedoch trotz fester Zusage kurzfristig abgesprungen ist. Ein halbes Jahr später ungefähr gingen dann auch zahlreiche Spieler. Einige haben uns in der Hinrunde sogar versucht zu erpressen. Die haben gesagt, wir spielen nur weiter wenn wir im Winter gehen können. Im Winter waren die dann auch weg. Wir haben die Saison trotzdem durchgezogen, sind in der Landesliga sogar Zwölfter geworden. Dann fing es an dass viele Spieler mit dem neuen Trainer nicht mehr arbeiten wollten. Wir haben uns dann auf die Suche nach einen neuen Trainer gemacht, haben aber zunächst keinen gefunden. Als wir dann einen gefunden hatten, der auch noch einige Spieler mitbringen wollte, hat der dann kurzfristig doch woanders angefangen. Das war ganz knapp vor Beginn der Saison 2020/21, so kurzfristig dass man kaum noch reagieren konnte. Also habe ich die Mannschaft dann als Trainer übernommen. Ich hatte mir fest vorgenommen etwas aufzubauen, denn als Trainer möchte ich auch Erfolg haben. Das war aber schwierig, denn zu diesen Zeitpunkt kann man dann nur noch Spieler holen, die schon länger vereinslos sind, die quasi reaktiviert werden müssen. Da habe ich dann auch einige Leute gefunden, sodass wir einen Kader von 21 Mann hatten. Denen habe ich gesagt: 'Jungs, wir müssen was tun!' Sieben Wochen Vorbereitung habe ich denen angeboten, doch die Leute kamen dann einfach nicht. Die kamen einfach nicht zum Training. Es gab Trainingseinheiten, da hatte ich nur sieben, acht Mann auf dem Platz. Die acht, die da waren, haben gesagt: 'Geil, hat Spaß gemacht, Bombe, super Training!', aber vom Rest habe ich nur Ausreden gehört warum sie nicht zum Training kommen."

Die Saison 2020/21 begann für die DJK Germania Blumenthal dann auch alles andere als erfolgreich. Im Lotto-Pokal schied man in der ersten Runde im Elfmeterschießen gegen den damals eine Spielklasse tiefer spielenden TSV Farge-Rekum aus. Danach folgten in der Landesliga sieben Niederlagen hintereinander (davon drei mit einem zweistelligen Ergebnis), ehe die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. "Wäre dieser Saisonabbruch nicht gewesen, wären wir schon in dieser Saison abgestiegen", ist sich Wolfgang Stedtnitz sicher. "Danach sind die meisten abgehauen, die hatten keinen Bock mehr."

Um besser für die Saison 2021/22 gerüstet zu sein beschloss Stedtnitz, den Kader mit Spielern aus der zweiten Herrenmannschaft zu füllen: "Wir hatten nur noch drei oder vier Mann, den Rest haben wir aus der zweiten Mannschaft hochgeholt." In der ersten Partie der neuen Spielzeit schied man wieder knapp im Elfmeterschießen gegen einen Bezirksligisten aus, dieses Mal gegen den FC Roland Bremen. Danach hagelte es in der Landesliga wieder Niederlagen. Von den 28 Spielen jener Saison verlor die DJK Germania Blumenthal 26 Partien, darunter waren acht Niederlagen mit einem zweistelligen Ergebnis, u.a. ein 0:23 im März 2022 gegen den späteren Bremen-Liga-Aufsteiger TuSpo Surheide. "Für die Jungs, die wir aus der zweiten Herren hochgeholt haben, war dieser Schritt eigentlich zu hoch. Ich habe immer gehofft die Jungs im Training verbessern zu können, aber das ist schwer wenn die eben nicht zu Training kommen. Und je weiter die Saison fortschritt, desto weniger kamen zum Training."