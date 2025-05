Was ist für Drittligist Feulen gegen den Vizemeister drin?

Alleine der Weg ins Finale der „Coupe des Seniors Réserves“ (s.u.) für Drittligist Feulen ist bemerkenswert: nachdem man im Achtelfinale gegen Viertligist USBC erst im Elfmeterschießen weiterkam, unterlag man eigentlich Bissen in der Folgerunde deutlich, nur um am grünen Tisch zu gewinnen. Und auch in der Vorschlussrunde siegte man gegen Mamer vor dem Verbandsgericht und steht am Dienstabend als Außenseiter im Endspiel in Hosingen. Dabei griff man genau wie seine Gegner auch durchaus auf den einen oder anderen Spieler der 1.Mannschaft, wie z.B. Francky Bikie, zurück, aber halt im Rahmen des Legalen.

Feulens Weg ins Finale: Mamer (3:0 FF, HF), Bissen (3:0 FF, VF), USBC (5:4 n.E., AF), Merl (4:1, R2), Käerjeng (11:1, R1)