Anfang der Woche standen sich Socca Luxembourg und die Street Kickers Luxembourg auf dem Großfeld der ISL gegenüber – Foto: paul@lsn.sarl

Was ist eigentlich Socca? Kleinfeldfußball mit Mannschaften à 5 bis 8 Spieler

Unter anderem unter dem Impuls von FuPaner Jacques Arendt entwickelt sich auf luxemburgischen „Multisport“-Plätzen eine kleine sog. Socca-Szene. Es handelt sich dabei um eine von etlichen Fußballvarianten, die es mittlerweile gibt. Die bekannteste dieser Varianten dürfte in Luxemburg wohl Futsal sein, es gibt aber auch noch Beach-Soccer, klassischer Hallenfußball mit Banden, Blindenfußball oder auch Rollstuhlfußball. Und über Footgolf berichtet sogar FuPa ab und zu!

Nun gibt es also etwas „Neues“, was eigentlich nicht so neu ist und was im Prinzip der Beschreibung „Schulhof-ähnlichem Futsal“ nahekommen dürfte. Der deutsche Begriff „Kleinfeldfussball“ beschreibt es wohl am einfachsten. Gespielt wird eben auf Kleinfeldern und in Teams von 5, 6, 7 oder 8 Spielern. In Luxemburg wird die Variante mit fünf Feldspielern und einem Torwart bevorzugt. Die Kleinfelder müssen mindestens zwanzig Meter breit sein und dürfen maximal siebzig Metern lang sein.

Jacques Arendt ist einer der Initiatoren von Socca in Luxemburg – Foto: paul@lsn.sarl

Für internationale Turniere sind die Regeln exakter: bei diesen wird stets 6 gegen 6 gespielt auf Feldern, die nicht kleiner als 30 mal 50 Meter sein dürfen und idealerweise über die Größe von 35 mal 60 Meter verfügen. Die Tore sind 3,66 Meter breit (12 Fuß) und 1,8 Meter (6 Fuß) hoch. Bei Turnieren mit nur fünf Spielern pro Team beträgt die Torhöhe 1,22 Meter (4 Fuß). >> Fotogalerie des (Großfeld-) Testspiels zwischen Socca Luxembourg und den Street Kickers Luxembourg In Luxemburg sind es beim Socca oft lokale Teams, die sich auf den erwähnten Multisport-Feldern untereinander messen. Die Mannschaften heißen z.B. Street Kickers Luxembourg, TK Neiewee o.ä. Doch man sieht größer: der luxemburgische „Socca“ tritt in der europäischen Ausscheidung in Moldawien an, bei der die Teilnahme an der in Essen (D) stattfinden Socca-Weltmeisterschaft winken könnte – ja, es gibt sogar eine von der „International Socca Federation“ organisierte WM!