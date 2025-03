„Was ist denn hier los, haben wir uns auf der Bank gefragt“ – Titelaspirant überrumpelt Altenstadt

Christoph Wagner musste das Ganze erst ein wenig sacken lassen, um sich ein abschließendes Urteil zu bilden. Am Ende setzte sich beim Trainer des TSV Altenstadt jedoch die Erkenntnis durch, „dass die eine total unorthodoxe Spielweise pflegen“. Der TSV Geiselbullach trat mit einer ziemlich gewöhnungsbedürftigen taktischen Aufstellung an. Fünf Kicker verteidigten, fünf spielten im Angriff und über das Mittelfeld segelten die Bälle hinweg. „Was ist denn hier los, haben wir uns auf der Bank gefragt“, sprach Wagner von allgemeinem Staunen.

Seine Mannschaft brauchte lange, bis sie sich ihren Reim auf die Taktik des Titelanwärters gemacht hatte. Und als sie endlich überriss, was der Gegner praktizierte, führten die Platzherren durch Roman Fuchs mit 1:0 und Schiedsrichter Alexandru Craciun bat zur Pause. Ein langer Ball nach außen genügte, dann noch eine schöne Flanke aus dem Halbfeld und ein wuchtiger Kopfball – schon stand es 0:1 aus Altenstadter Sicht. Am Ende folgte noch ein zweiter und die Mannschaft aus dem Pfaffenwinkel verlor mit 1:2 (0:1).

Das 0:2 bot mehr Gesprächsstoff, weil Altenstadts Keeper Max Gast zuvor einen gegnerischen Stürmer abgeräumt hatte, das Foul aber zwei Meter vor dem Strafraum begangen worden war. Der Referee verlegte es jedoch in den Sechzehner, was Lukas Bründl einen Elfmeter bescherte, den der bullige Stürmer eiskalt verwandelte. „Zwei Verteidiger befanden sich auf gleicher Höhe“, stellte Wagner klar. Zusätzlich ein Platzverweis in dieser Szene wäre seiner Meinung nach nicht regelkonform gewesen.