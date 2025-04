Was in Düren passiert, ist für Hirsch eine „Comedy-Show“

Am kommenden Wochenende soll der MSV Duisburg in der Regionalliga West beim 1. FC Düren spielen. Auf welche Spieler sie dann treffen werden, ist sechs Tage vor dem Duell noch völlig unklar, denn nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen den FCD haben Spieler und Trainerteam geschlossen ihre Kündigung eingereicht. Nun sollen mittels Casting vereinslose Spieler die freien Plätze im Kader aufgefüllt werden. Mit einem fairen sportlichen Wettbewerb hat das nichts mehr zu tun.

Auf das anstehende Auswärtsspiel in Düren angesprochen, herrschte am Freitagabend bei den Kickern und dem Trainer des MSV eine Mischung aus Galgenhumor, Unverständnis und Wut vor. Eine seriöse Vorbereitung auf das wichtige Meisterschaftsspiel, in dem es für den MSV um den Aufstieg in die 3. Liga geht, wird kaum möglich sein. "Wir lassen uns überraschen. Ich weiß gar nicht ob die Spielen und wenn ja, mit wem sie spielen", sagte beispielsweise Joshua Bitter.

Am Wochenende spielte Düren mit einer Mischung aus U23 und U19 gegen den Wuppertaler SV und verlor klar mit 1:4. Am Dienstag soll es nun ein offenes Probetraining in der Westkampfbahn geben, welches von Influencer Bilal Kamarieh, der früher selbst für die U23-Mannschaften von Hertha BSC und Mainz 05 gespielt hat, durchgeführt werden. Dort können sich vereinslose Spieler um einen Platz im Kader bemühen. Die einzige Voraussetzung: keine Pflichtspieleinsätze in den vergangenen sechs Monaten. Wie sich die Verantwortlichen beim FCD den Zeitablauf vorstellen, dürfte dabei ihr Geheimnis bleiben. Angenommen die Entscheidung zugunsten eines Spielers fällt am Mittwoch und der Antrag auf Spielberechtigung geht am selben Tag beim Westdeutschen Fußballverband ein, dürfte es doch sehr optimistisch sein, zu erwarten, dass diese bis zum Anstoß am Samstag um 14 Uhr vorliegt.

Mit Unverständnis äußerte sich auch MSV-Kapitän Alexander Hahn, der sich nur auf einen dreifachen Punktgewinn konzentrieren will: "Was soll ich dazu groß sagen? Wir erwarten ein Fußballspiel, das 90 plus x Minuten geht und wir am Ende die Punkte holen. Noch deutlicher wurde Cheftrainer Dietmar Hirsch: "Das wird wahrscheinlich irgendwann in jeder Comedy-Show Thema sein. Da habe ich absolut kein Verständnis für. Die Liga steht derzeit in keinem guten Licht. Wenn jetzt so ein Casting stattfindet, habe ich da gar kein Verständnis für. Wenn man das alles so liest, hat das mit Fußball nichts zu tun. Für uns geht es um die Meisterschaft und wir wissen überhaupt nicht, womit wir es nächste Woche zu tun bekommen."

Die Beweggründe des FCD bleiben dabei unklar. Sportlich könnte der Klassenerhalt auch mit dem zu erwartenden Neun-Punkte-Abzug ein erreichbares Ziel sein, doch wie soll es dann bei einem mittleren einstelligen Millionenbetrag an Schulden weitergehen? Eine weitere Spielzeit in der Regionalliga dürfte kaum realistisch sein und sollte auch vom Verband genaustens unter die Lupe genommen werden. Spieler aus der U23 und der U19 können auch nicht die Lösung sein, denn für diese Teams geht es im Ligabetrieb auch noch um einiges. Wie es aktuell in Düren gehandhabt wird, schadet dem Verein nachhaltig und macht die Regionalliga West, die einst die stärkste Staffel des Landes war, nur noch lächerlich. Es stehen jedenfalls spannende Tage bevor. Und wer weiß, vielleicht kommt ja sogar niemand zum Casting.