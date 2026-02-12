Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Was in der Fußball-Gruppenliga bisher passiert ist
Teaser GL GI/MR: +++ Bevor der Ball wieder rollt, blicken wir nochmal zurück auf die Gruppenliga: Wer mischt oben mit? Wem droht der Abstieg? Und was waren die Aufreger der bisherigen Saison? +++
Wetzlar. Aktuell befinden sich die Fußball-Mannschaften der Region noch in der heißen Phase der Wintervorbereitung, doch spätestens ab Ende Februar und Anfang März wird der Ball dann wieder flächendeckend über die hoffentlich schneefreien Plätze rollen.