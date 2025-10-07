Beim SV Millingen läuft es noch nicht nach Plan. – Foto: Steffen Schmitz

Was in Alpen und Millingen schiefläuft Die beiden A-Ligisten sind ganz schwach in die Saison gestartet. Die Mannschaften stehen tief drin im Tabellenkeller. Alpen trat zuletzt in Asberg nicht an, heute geht’s gegen ein Spitzenteam. Millingen ist noch sieglos. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Moers SV Millingen FC Alpen

Tobias Schmitz war’s schon ein wenig peinlich, als er den Gegner TV Asberg kontaktieren musste mit der Info, dass Viktoria Alpen am achten Spieltag nicht in Moers antreten werde. Der Trainer des schwach gestarteten A-Ligisten bekam keine Mannschaft zusammen. „Mit mir wären wir zehn Spieler gewesen. Es war auch kein Torwart da. Ich hoffe, dass das die absolute Ausnahme bleibt. Ich bin kein Fan davon, Spiele abzusagen“, sagte Schmitz. Am Dienstagabend zur Heimpartie gegen Überraschungszweiten FC Neukirchen-Vluyn II (Anstoß 19.30 Uhr) werden die Alpener, die erst vier Punkte auf dem Konto haben, aber antreten, bekräftigte Schmitz am Montag.

Noch schlechter gestartet ist der SV Millingen. Das Team von Oliver Kraft steht noch ohne Sieg da und liegt mit nur einem Zähler auf dem vorletzten Tabellenrang. Emotional in den Kleidern hängt noch die Derby-Niederlage gegen Concordia Rheinberg (2:4) vom letzten Spieltag. Eigentlich sollte es mit der Partie aufwärtsgehen. Zumal die Verletztenliste endlich kürzer geworden war. Unter anderem standen Nick Deutz und Yannick Saunus wieder auf dem Platz. Doch es kam anders. „Wir hatten bislang in dieser Saison zeitweise bis zu zehn Verletzte. Das lässt sich nicht so einfach auffangen. Bis auf das Derby in Rheinberg haben wir uns eigentlich ganz gut verkauft und nicht abschießen lassen“, sagte Kraft, der trotz des Katastrophenstarts weiter den Rückhalt im Verein spüre.

„Es gibt keinerlei Anzeichen, dass jemand mit meiner Arbeit unzufrieden ist. Auch die Trainingsbeteiligung ist weiter gut. Jeder kennt die Gründe, warum wir da unten drin hängen“, meinte der SVM-Coach weiter. Der Oktober ist der Monat der Wahrheit für ihn und seine Mannschaft. „Da müssen wir die Lücke zu den Mannschaften schließen, die auf Platz 14, 15 stehen.“ In den nächsten beiden Partien geht’s gegen den FC Meerfeld und SV Schwafheim II. Wichtige Stütze fehlt Alpen