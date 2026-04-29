„Was ich über Sebastian Hoeneß als Trainer sagen kann"

Necmi Ulucay – Foto: Verein

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Spieler der Woche ist Necmi Ulucay vom Berlin-Ligisten SC Charlottenburg

Necmi „Neco“ Ulucay hat sich mit einem Dreierpack gegen Türkspor in den Fokus gespielt und wurde verdient zum FuPa Spieler der Woche gewählt. Der Offensivspieler des SCC steht seit Jahren für Verlässlichkeit im Berliner Amateurfußball. Seine Laufbahn führte ihn durch die Berlin-Liga und Oberliga, unter anderem zu Stationen wie Altlüdersdorf und BSC Süd. In der Jugend arbeitete er unter anderem mit dem heutigen VFB Stuttgart Trainer Sebastian Hoeneß zusammen. Im Gespräch blickt Ulucay auf wichtige Momente seiner Karriere und seine aktuelle Situation

Interview mit Necmi „Neco“ Ulucay Kannst du dich noch an dein wichtigstes Spiel erinnern?

Meine zwei wichtigsten Spiele waren zwei Pokalfinals in Berlin. Einmal in der A-Jugend bei Hertha 03 Zehlendorf, wo wir Pokalsieger wurden. Und einmal mit dem Berliner SC gegen BFC Dynamo, das wir leider 2:1 verloren haben.

Bist du enttäuscht, dass es wohl nicht zur Meisterschaft reicht?

Ich bin nicht enttäuscht, weil wir nicht das Saisonziel Aufstieg hatten. Wir spielen eine gute Saison. Warum spielst du beim SCC?

Es ist mein zweites Jahr beim SCC Berlin und neben dem Fußball passt auch das Drumherum. Die Infrastruktur ist sehr gut und der Verein bietet uns Spielern vieles, was man bei anderen Vereinen nicht hat. Hattest du in deiner Karriere schon höherklassige Angebote?

Ja, ich hatte höherklassige Angebote, aber zeitlich hat es nicht gepasst. In der Oberliga habe ich auch gespielt.

Neco Ulucay gegen Türkspor beim 5:1 – Foto: Frank Arlinghaus

Welcher Verein außer Hertha, Union und SCC würde dich noch reizen in Berlin?

Darüber mache ich mir keine Gedanken. Welches Team hat euch am meisten Probleme bereitet?

In der Hinrunde war VSG Altglienicke II am gefährlichsten. In der Rückrunde fällt mir kein Team ein. Welche Medien erreichen euch noch?

Leider gibt es die FuWo nicht mehr. Von daher würde ich sagen FuPa. Die machen eine ordentliche Arbeit. Wer war dein härtester und konsequentester Trainer?

Ich habe in der Jugend unter Sebastian Hoeneß gespielt. Ihn fand ich sehr konsequent. Außerdem habe ich einige Jahre unter Wolfgang Sandhowe gespielt. Jeder Berliner Fußballer sollte ihn einmal erleben – er weiß genau, wie und was man an einem Spieler hat.

Neco mit der Nummer 10 – Foto: Privat