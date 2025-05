Was Hohkeppels Abstieg für Beeck bedeutet

Nicht kleckern, sondern klotzen: Mit dieser Maxime war der SV Eintracht Hohkeppel vergangenen Sommer nach dem Aufstieg aus der Mittelrhein- in die Regionalliga in die Saison gestartet. Von der sonstigen Zurückhaltung eines Aufsteigers war bei den finanziell gesegneten Oberbergischen aus der Gemeinde Lindlar nichts zu spüren – ganz im Gegenteil: Der SV erklärte ebenso forsch wie unmissverständlich, mit seinem mit lauter Ex-Profis gespickten Kader den Durchmarsch in die 3. Liga schaffen zu wollen – der hochkarätigen Konkurrenz vor allem aus Duisburg, aber auch aus Köln und Oberhausen zum Trotz.

Im Unterschied zu Hohkeppel, das seine Regionalliga-Heimspiele in der 85 Kilometer entfernten Dürener Westkampfbahn ausgetragen hat, verfügen Beeck und Bergisch Gladbach aber über ein regionalligataugliches Stadion. Was in der aktuellen Mittelrheinliga – natürlich neben Aufsteiger Bonner SC – sonst nur noch der stark abstiegsgefährdete FC Hennef vorweisen kann.

Es sollte indes anders kommen – ganz anders. Obwohl es mit Türkspor Dortmund, dem KFC Uerdingen und dem 1. FC Düren drei nichtsportliche Absteiger gab, erwischte es am Ende wegen des Abstiegs der U23 Borussia Dortmunds aus der 3. Liga auch noch Hohkeppel. Womit die Mittelrheinliga ihren Topfavoriten für die nächste Saison schon hat. Denn Hohkeppels Sportdirektor Kevin Theisen, zuletzt auch noch Interimscoach, hat bereits den direkten Wiederaufstieg zum Ziel erklärt. Der FC Wegberg-Beeck und der SV Bergisch Gladbach, die bislang als Meisterschaftsfavoriten für die kommende Saison anzusehen waren und beide auch schon eine Platzierung unter den Top drei als Ziel ausgegeben haben, bekommen also starke Konkurrenz.

Hohkeppels Scheitern in der Regionalliga ist in gewisser Weise aber auch für Beeck und Bergisch Gladbach (beide Klubs haben eine ähnliche Struktur) desillusionierend. Denn wenn schon ein Verein wie Hohkeppel, der ungefähr den vierfachen Etat für die Erste Mannschaft wie Beeck hat, den Klassenerhalt in der Regionalliga nicht schafft – wie sollen das dann grundsätzlich gut aufgestellte, aber bei Weitem nicht so finanzstarke Vereine wieder FC und der SV schaffen?

Umgekehrt darf wohl getrost festgestellt werden, dass in Hohkeppel sehr viel Geld verbrannt worden ist – mit ständig wechselndem Personal. Ein kurzer Blick auf den Saisonverlauf: Der SV legte einen klassischen Fehlstart hin, trennte sich bereits nach sieben Spielen von Trainer Mutlu Demir. Es übernahm Iraklis Metaxas. Der Grieche war auch schon Co-Trainer des Erstligisten FC Augsburg sowie der griechischen Nationalmannschaft. Die Ambitionen waren zu dem Zeitpunkt immer noch hoch: Metaxas startete mit der Order, bis zur Winterpause den Kontakt zur Spitzengruppe herzustellen – auch das scheiterte grandios, Hohkeppel stand am Ende der Hinrunde im unteren Mittelfeld fest.

Kritik unerwünscht

In der Winterpause erklärte der Klub dann, dass der Aufstieg in die 3. Liga nur um ein Jahr verschoben werde. In der Realität ging es für den SV in der Rückrunde aber immer weiter nach unten. Dennoch wähnten sich die Bergischen noch recht sicher – erst recht, als eben mit Türkspor Dortmund, Düren und Uerdingen schon drei Absteiger feststanden. Dennoch musste im April dann auch Metaxas gehen – aus einem kuriosen Grund: Der Trainer hatte sich kritisch zu Dürens medienwirksam inszeniertem Spielercasting geäußert, hielt das quasi für Kasperletheater.

Das stieß Hohkeppels Verantwortlichen vor allem deswegen so sauer auf, weil der SV eben in Düren auch selbst seine Heimspiele austrug. Denn der eigene Sportplatz, das Waldstadion in Köttingen (und damit noch nicht mal in Hohkeppel selbst) erfüllt keinesfalls die Anforderungen für ein Regionalligastadion. Das eigene Waldstadion und den dortigen Kunstrasenplatz haben Hohkeppels Spieler in der Regionalliga nur höchst selten gesehen. Denn das Team trainierte fast immer auf Plätzen in Köln. Was sicherlich auch für die Spieler angenehm war – die sparten sich so die ständige Fahrerei ins Bergische Land.

Nächster Angriff geplant

Der wohl einzige wirkliche Hohkeppeler rund um die Erste Mannschaft ist zugleich aber auch der entscheidende Mann: Hakan Ekmen. Der 48-Jährige ist in Personalunion Präsident, Abteilungsleiter – und vor allem: Mäzen. Ekmen war früher einmal CEO einer weltweit agierenden Unternehmensberatung, hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Heimatverein für mächtig Furore zu sorgen – daran dürfte nun auch der ungeplante Rückschlag nichts ändern. Das nötige Kleingeld dafür ist nach wie vor vorhanden. In den entscheidenden Spielen am Ende verzichtete Hohkeppel derweil freiwillig auf Top-Torjäger Enzo Wirtz, der in Beecks erster Regionalligasaison 2015/16 für den FC am Ball war. Wie zu hören war, war den Verantwortlichen sauer aufgestoßen, dass Wirtz trotz längerfristigem Vertrag Abwanderungsgedanken hegte.

Abschließend noch ein Blick in die Hohkeppeler Historie: 2010 kickte der Klub noch in der C-Liga, ehe es kontinuierlich nach oben ging. 2014 glückte der Sprung in die A-Liga, 2016 in die Bezirksliga, 2020 in die Landesliga. 2022 stieg der SV dann in die höchste Amateurliga hierzulande auf, die Mittelrheinliga. Doch auch die sollte eigentlich nur Durchgangsstation sein – der äußerst ambitionierte Klub schrieb sich schon da den direkten Aufstieg in die Regionalliga auf seine Fahnen. Daraus wurde zunächst nichts: Hohkeppel lief der Musik weit hinterher, wurde hinter Hennef, ­Beeck, Vichttal und Bonn nur Fünfter – viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. In der folgenden Saison löste der SV dann schließlich das mit aller Macht angestrebte Ticket für die Regionalliga.