Was hinter Ferhat Ökces Rückkehr zum Kevelaerer SV wirklich steckt Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Ferhat Ökce übernimmt in der neuen Saison eine zentrale Rolle beim Kevelaerer SV. Warum sich der Noch-Trainer des TSV Weeze für diesen Schritt entschieden hat, welche Bedeutung die Zusammenarbeit mit Patrick Znak bekommt und wieso der Zeitpunkt ideal erscheint. von RP / Nils Hendricks · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Ökce kehrt im Sommer zum Kevelaerer SV zurück – Foto: Hannah Gooren

In der Bezirksliga, Gruppe 4 wird nichts verschenkt. Jeder Punkt kann am Ende über Aufstieg, Abstieg oder graues Mittelfeld entscheiden. Und doch fand Patrick Znak nach der 1:2-Niederlage des Kevelaerer SV beim TSV Weeze Ende Oktober bemerkenswert versöhnliche Worte. „Wenn ich aber schon jemandem die Punkte gönne, dann meinem Freund Ferhat“, sagte der Kevelaerer Trainer damals. Adressat der freundlichen Worte war TSV-Trainer Ferhat Ökce. Bald machen Znak und Ökce gemeinsame Sache – in Kevelaer.

Ferhat Ökces Rückkehr zum KSV und was dahinter steckt Ökce, der vor einigen Wochen seinen Abschied beim TSV Weeze zum Saisonende verkündet hatte, hat sich mit dem Team zuletzt ein Stück weit aus dem Tabellenkeller befreien können. Die drei Zähler aus dem Hinspiel gegen Kevelaer könnten in der Endabrechnung trotzdem noch wichtig werden. Der KSV, der damals selbst im unteren Tabellenmittelfeld feststeckte, hat sich inzwischen deutlich nach oben verbessert. Seit dem vergangenen Spieltag rangiert das Team von Patrick Znak auf Platz vier – und kann wohl für eine weitere Saison in der Bezirksliga planen. Vor wenigen Tagen gab der Kevelaerer SV bekannt, dass Ferhat Ökce die Position des Sportlichen Leiters übernehmen wird. In dieser Funktion wird er eng mit Patrick Znak, der seinen Vertrag vor wenigen Wochen gleich um zwei Jahre verlängert hat, zusammenarbeiten.

Für Ferhat Ökce ist der Schritt eine Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte. Von 2015 bis 2020 trainierte der heute 41-Jährige die erste Mannschaft des KSV und führte sie währenddessen von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga. In der Saison 2019/20 stand Patrick Znak noch als Spieler unter seiner Leitung auf dem Platz. Bald sind die Rollen neu verteilt. Beide arbeiten in verantwortlicher Position Seite an Seite. Patrick Znak begrüßt die personelle Verstärkung ausdrücklich. „Mir war wichtig, dass wir innerhalb unserer Organisationsstruktur einen Schritt nach vorne machen. Ferhat hat ein unfassbar großes, gutes Netzwerk – auch durch seine langjährige Tätigkeit als Stützpunkt-Trainer. Er wird seine Fachlichkeit in einem ihm bekannten Umfeld gut einbringen können. Ich denke, dass wir uns gut ergänzen, und verspreche mir viel von der Zusammenarbeit“, sagt Znak, der sich schon seit einiger Zeit um eine Rückkehr Ökces zum KSV bemüht hatte.