Was hinter Ferhat Ökces Rückkehr zum Kevelaerer SV wirklich steckt

In der Bezirksliga, Gruppe 4 wird nichts verschenkt. Jeder Punkt kann am Ende über Aufstieg, Abstieg oder graues Mittelfeld entscheiden. Und doch fand Patrick Znak nach der 1:2-Niederlage des Kevelaerer SV beim TSV Weeze Ende Oktober bemerkenswert versöhnliche Worte. „Wenn ich aber schon jemandem die Punkte gönne, dann meinem Freund Ferhat“, sagte der Kevelaerer Trainer damals. Adressat der freundlichen Worte war TSV-Trainer Ferhat Ökce. Bald machen Znak und Ökce gemeinsame Sache – in Kevelaer.
Ökce, der vor einigen Wochen seinen Abschied beim TSV Weeze zum Saisonende verkündet hatte, hat sich mit dem Team zuletzt ein Stück weit aus dem Tabellenkeller befreien können. Die drei Zähler aus dem Hinspiel gegen Kevelaer könnten in der Endabrechnung trotzdem noch wichtig werden. Der KSV, der damals selbst im unteren Tabellenmittelfeld feststeckte, hat sich inzwischen deutlich nach oben verbessert. Seit dem vergangenen Spieltag rangiert das Team von Patrick Znak auf Platz vier – und kann wohl für eine weitere Saison in der Bezirksliga planen.
Vor wenigen Tagen gab der Kevelaerer SV bekannt, dass Ferhat Ökce die Position des Sportlichen Leiters übernehmen wird. In dieser Funktion wird er eng mit Patrick Znak, der seinen Vertrag vor wenigen Wochen gleich um zwei Jahre verlängert hat, zusammenarbeiten.
Für Ferhat Ökce ist der Schritt eine Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte. Von 2015 bis 2020 trainierte der heute 41-Jährige die erste Mannschaft des KSV und führte sie währenddessen von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga. In der Saison 2019/20 stand Patrick Znak noch als Spieler unter seiner Leitung auf dem Platz. Bald sind die Rollen neu verteilt. Beide arbeiten in verantwortlicher Position Seite an Seite.
Patrick Znak begrüßt die personelle Verstärkung ausdrücklich. „Mir war wichtig, dass wir innerhalb unserer Organisationsstruktur einen Schritt nach vorne machen. Ferhat hat ein unfassbar großes, gutes Netzwerk – auch durch seine langjährige Tätigkeit als Stützpunkt-Trainer. Er wird seine Fachlichkeit in einem ihm bekannten Umfeld gut einbringen können. Ich denke, dass wir uns gut ergänzen, und verspreche mir viel von der Zusammenarbeit“, sagt Znak, der sich schon seit einiger Zeit um eine Rückkehr Ökces zum KSV bemüht hatte.
Über die Karnevalstage wurde die Zusammenarbeit schließlich besiegelt. „Der Kontakt nach Kevelaer ist nie abgerissen. Als ich meinen Abschied aus Weeze angekündigt habe, ist der KSV auf mich zugekommen. Nach einem guten Gespräch mit Senioren-Obmann Johannes Kamps über die künftige Aufgabenverteilung habe ich den Vertrag unterschrieben“, sagt Ferhat Ökce.
Dem Fußball wollte er weiterhin eng verbunden bleiben, allerdings ohne künftig wieder täglich auf dem Trainingsplatz zu stehen. Mit der Rückkehr nach Kevelaer schließt sich für den 41-Jährigen ein Kreis. „Ich bin Kevelaerer, man kennt sich hier. Am Ende haben meine Ambitionen, der zeitliche Aufwand, den ich leisten möchte, und die Vorstellungen des Vereins am besten zusammengepasst. Gemeinsam als Familie haben wir entschieden, dass das der richtige Schritt ist“, sagt Ökce, der kürzlich Vater geworden ist.
Ab Sommer fungiert Ferhat Ökce als Ansprechpartner für die Spieler des Kevelaerer SV. Ab der Winterpause wird er zudem in die Kaderplanung eingebunden sein. In den kommenden Wochen richtet sich sein Blick jedoch ausschließlich auf den TSV Weeze, der weiterhin gute Chancen auf den Klassenerhalt hat. Mit 25 Punkten rangiert das Team auf Tabellenplatz 13, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt zwei Zähler.
„Über meine neue Aufgabe in Kevelaer mache ich mir derzeit noch keine Gedanken. Wir werden uns nach der Saison wieder zusammensetzen. Mein voller Fokus gilt dem TSV Weeze und dem Klassenerhalt in der Bezirksliga“, sagt Ferhat Ökce.