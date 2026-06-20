Was hinter der Meisterschaft der U19 von Ratingen 04/19 steckt Samir Hanna und sein Bruder Yakob coachen die U19 von Ratingen 04/19 in der Niederrheinliga und sind dort erstmals in der Vereinsgeschichte Meister geworden. Welche Werte der Coach vermittelt - und wie wichtig der Rückhalt aus dem Verein ihm ist. von Sascha Köppen · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Ratingens U19 durfte mit Trainer Samir Hanna den Meistertitel bejubeln. – Foto: Lea Schirrweit

Was der Ersten Mannschaft der SpVg Ratingen 04/19 in der Oberliga am letzten Spieltag hauchdünn versagt geblieben ist, das hat die U19 des Vereins in der abgelaufenen Spielzeit erstmals in der Vereinsgeschichte erreicht. Die Mannschaft von Trainer Samir Hanna ist Meister der Niederrheinliga geworden - damit in der höchsten Verbandsspielklasse.

Aufgestiegen ist sie damit dennoch nicht, weil das neue System des DFB vorsieht, dass der Herbstmeister in die DFB-Nachwuchsliga aufrückt - um dort die großen Profiklubs eine Halbserie lang fordern zu dürfen. Besonders die Entwicklung des Ratinger Teams ist es dabei, was Hanna, der mit seinem Bruder Yakob und Ali Jaber als Co-Trainer und Torwart-Trainer Dennis Adler zusammen das Team führt, besonders stolz macht. "Vor 24 Monaten haben wir hier noch in der Leistungsklasse gespielt", erklärt der Trainer, der die Aufgabe in Ratingen vor dreieinhalb Jahren übernommen hat, und sich dort pudelwohl fühlt. "Ich würde gerne auch die nächsten zehn Jahre hier arbeiten." Der Erfolg der Vorsaison war in der Tat überzeugend. In 25 Spielen gingen die Ratinger 15-mal als Sieger vom Feld - und retteten den Titel dennoch nur hauchzart vor dem punktgleichen Mitbewerber 1. FC Bocholt, also einem Verein, dessen erste Mannschaft in der Regionalliga unterwegs ist. Auch andere wirklich gute Teams wie die Sportfreunde Baumberg und den Wuppertaler SV ließen die Ratinger hinter sich, die in der Rückrunde nur ein einziges Spiel verloren. "Wir spielen nach vorne, wollen attraktiven Fußball zeigen, legen nicht übertrieben viel Wert auf Taktik. Wir gewinnen lieber 4:2 als 1:0."

Für Hanna ist es aber auch wichtig, den jungen Spielern Werte zu vermitteln, ist er doch mit seinen Brüdern alles andere als mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. "Bei mir gilt absolute Disziplin, ich verlange aber auch nichts von den Jungs, was wir ihnen nicht vorleben. Dazu gehört für mich auch, dass wir die Kabine immer vernünftig verlassen - und zwar ganz gleich, ob wir gewonnen oder verloren haben." Für Hanna sind die Werte ganz unabhängig davon, in welcher Liga ein Trainer mit seiner Mannschaft unterwegs ist. "Die Liebe zum Sport definiert sich nicht durch die Liga." Hanna lobt Förderer und Zuhörer Ganz wichtig ist für den Trainer aber auch, dass er den vollen Rückhalt des Vereins spürt. "Mit Jens Stieghorst und Michael Schneider haben wir im Verein nicht nur zwei Förderer, sondern auch zwei Zuhörer", erklärt Hanna. Die können dann auch beobachten, dass die Qualität der Spieler im Laufe einer Saison vielfach zunimmt. "Wir müssen nun nur noch an den Punkt kommen, dass die Durchlässigkeit nach oben größer wird", stellt Hanna den Ausbildungsgedanken in den Vordergrund. Aus der eigenen U15 und U17, die ebenfalls über viel Qualität verfügen, kämen reichlich Spieler nach oben, so dass nicht übermäßig viele externe Spieler geholt werden müssten. "Mir ist auch wichtig, dass wir je die Hälfte junger und älterer Jahrgang im Kader haben. Man weiß nie, wie eine Saison läuft, und dann wäre man auch für eine Qualifikation gerüstet", stellt Hanna heraus. Dort dürfte dann ja nur der jüngere Jahrgang ran.