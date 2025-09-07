Was hinter der Heimserie vom VfL Jüchen-Garzweiler steckt

Daniel Klinger ist kein Freund davon, Dinge unnötig schön zu reden. Deswegen hat der Trainer des Fußball-Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler auch kein Problem damit, deutlich zu machen, was das 0:0 im Kreisduell bei der Holzheimer SG im Vorfeld des Neusser Schützenfestes für ihn war: „Ein Rückschritt. Da waren wir komplett unzufrieden. Gerade in einem Derby geht so eine Leistung nicht.“ Doch das Gute für die Jüchener ist. Weil sie letztlich mit einem blauen Auge davonkamen, sind sie nach drei Spielen weiter ungeschlagen und stehen mit fünf Punkten glänzend da. Zumal es am Sonntag gegen Mit-Aufsteiger DJK Adler Frintrop auf eigener Anlage weitergeht, wo sich der VfL zu einer echten Macht entwickelt hat.

Die letzte Heimniederlage in einem Punktspiel datiert vom 1. Mai 2024 gegen den FC Remscheid (1:2). In der vergangenen Saison verloren die Jüchener auf ihrer Anlage an der Stadionstraße überhaupt nicht, was einen großen Anteil daran hatte, dass es am Ende zur heiß ersehnten Meisterschaft und damit zum Sprung in die fünfthöchste Spielklasse reichte. „Wenn du alle Heimspiele gewinnst und auswärts punktest, bist du vorne mit dabei“, stellt Daniel Klinger mit einem Augenzwinkern fest, um dann bestimmt hinterher zu schieben: „Wir haben jetzt ein Jahr und vier Monate nicht mehr zu Hause verloren. Das spricht für uns.“

Bei der Frage nach dem Geheimnis hinter der schon fast unheimlichen Heimserie fällt dem VfR-Coach als erstes der Naturrasenplatz auf der Anlage an der Stadionstraße ein. Während viele Konkurrenten es bevorzugten, auf Kunstrasen zu trainieren und teils auch gar nicht mehr über natürliche Geläufe verfügten, setzten die Jüchener ganz bewusst auf ihr natürliches Grün unterhalb der Terrasse vor dem Klubheim. Zum Kunstrasen direkt neben an auf der Anlage sind es nur ein paar Meter, doch den lässt die erste Herrenmannschaft bewusst links liegen, nutzt ihn nur, wenn es die Witterungsbedingungen nicht anders zulassen. „Der Platz ist eng und es werden viele Zweikämpfe geführt. Weil wir keine Laufbahn haben, sind die Zuschauer ganz nah dran und es kann schnell emotional werden“, sagt Daniel Klinger und fügt hinzu: „Und es kann eben sein, dass der Ball auch schon mal anders springt. Auch bei der Ballan- und Mitnahme gibt es Unterschiede zum Kunstrasen.“ Zudem würden seine Spieler auch noch die Fähigkeit des Grätschens einsetzen, wenn es geboten sei, während das bei Spielern, die künstliches Geläuf gewöhnt sind, eher verpönt ist.

"Wir wissen, wie man darauf spielen muss"

Schließlich besteht die Gefahr von Verbrennungen und Schürfwunden. Klinger ist aber auch überzeugt davon, dass die Verletzungsgefahr generell höher ist, wenn der Kunstrasen zu trocken und damit stumpf ist. Als unmittelbaren Vorteil sieht es Klinger an, dass das Spiel auf natürlichem Grün intensiver ist und die Beine schneller schwer können, wenn Spieler das nicht gewöhnt sind. Der VfL-Coach bringt es auf den Punkt: „Unser Vorteil ist, dass wir auch regelmäßig auf dem Platz trainieren. Wir wissen, wie man darauf spielen muss.“ Hinzu kommen dann noch psychologische Aspekte. Einerseits, ist Klinger überzeugt, tragen die tolle Atmosphäre und die von den vielen Helfern im Verein geschaffenen tollen Rahmenbedingungen dazu bei, dass sich die Spieler zu Hause fühlen und entsprechend Leistung bringen. Andererseits sei es aber auch die Serie an sich, die mit jedem weiteren positiven Ergebnis dafür sorge, dass die Chance auf das nächste Erfolgserlebnis steige.

Das gelte andersherum auch für Mannschaften, die auf ihren Kunstrasenplätzen Besonderes zu leisten imstande sind. Zum Beispiel der nächste Gegner Frintrop, der in der vergangenen Aufstiegssaison daheim auf dem erst 2022 erneuerten Kunstrasen am Wasserturm nur zwei Partien verlor. Die neue Spielzeit eröffneten die Adler mit einem beeindruckenden 3:1-Heimsieg im Essener Derby gegen die SpVg Schonnebeck, dann gab auf dem Naturrasen in der Eroglu-Arena des 1. FC Kleve eine 1:2-Niederlage, gefolgt vom glatten 3:0-Erfolg daheim gegen den TSV Meerbusch. Doch klar ist auch: Bei allem Einfluss, den die äußeren Begleitumstände haben können, entscheidender ist, welches Team seine individuellen und mannschaftlichen Qualitäten besser auf den Platz bekommt.

Dass die Essener in dieser Hinsicht viel zu bieten haben, davon ist Klinger überzeugt. Die Adler sind nach dem Oberliga-Abstieg 2024 direkt wieder zurückgekehrt und verfügen über ein sehr eingespieltes Team, das im Sommer um einige junge Spieler mit guter Perspektive ergänzt wurde. „Das ist eine sehr robuste Mannschaft mit körperlich starken und teils großen Spielern“, hat Daniel Klinger über den Gegner in Erfahrung gebracht. „Das wird ein spannendes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Da müssen wir klar im Kopf sein.“ Und wenn es tatsächlich so eng wird, wie der Jüchener Trainer glaubt, ist es am Ende vielleicht der Heimvorteil, der mal wieder das Pendel zugunsten seiner Mannschaft ausschlagen lässt.