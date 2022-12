– Foto: Marcel Minar

„Was hatte ich groß zu verlieren?“ Artur Machts soll beim FC An der Fahner Höhe eigentlich defensiv den Laden zusammenhalten. Beim letzten Heimsieg seiner Mannschaft fiel der Kapitän seines Teams allerdings als doppelter Torschütze auf. Einer seiner Treffer war danach in aller Munde....

Ein „Allerwelts-Foul“ in der eigenen Hälfte, zwischen Ball und gegnerischem Tor gut 60 Meter Distanz. Was macht man da? Klar, einfach mal draufhalten! Zumindest hat genau das Artur Machts beim Match gegen Bischofswerda gemacht und überlistete damit den gegnerischen Keeper. Der Ball senkte sich perfekt hinter dem Schlussmann ins Netz. Was für ein Tor....

Zum Glück wurde genau dieser Moment auf Kamera festgehalten. So war besagter Treffer auch bei der beliebten Rubrik „Volltreffer der Woche“ des MDR gelandet und konnte zum schönsten Tor der Woche in Mitteldeutschland gewählt werden. Und genau das wurde er auch. Das Zuschauer-Voting sorgte dafür, dass sich Artur Machts gegen die Treffer von Romario Hajrulla (Rot-Weiß Erfurt) und Maximilian Krauß (Carl Zeiss Jena) durchsetzte. Vorher geplant hatte Machts übrigens nicht es mal aus dieser Entfernung zu versuchen. Dieser Geistesplatz und Kunstschuss kam ganz spontan, wie er im FuPa-Gespräch erzählt: „Man schaut schon auch wie der gegnerische Torwart steht und sagt es auch mal dem Stürmer, wenn der Keeper weit draußen steht. Aber in dem Moment habe ich da nicht drüber nachgedacht. Ich habe gesehen, dass Robert den Ball hingelegt hat und der Torhüter stand weit draußen. Dann habe ich es einfach mal probiert. Was hatte ich in dem Moment auch groß zu verlieren? Diesmal hat es geklappt. Ob sowas jemals wieder klappen wird, sei mal dahingestellt“, so der Kapitän des FC An der Fahner Höhe. Das wichtigste an dem Tor sei ohnehin gewesen, dass er damit seine Mannschaft wieder in Führung brachte, sagt Machts, der übrigens wenige Minuten später erneut traf und damit für die Vorentscheidung in diesem Spiel sorgte. Sein Team schlug Bischofswerda mit 3:2. >>> Zu FuPa-Profil von Artur Machts

Nachdem der FC An der Fahner Höhe zuletzt ein Wochenende pausieren konnte (die Partie gegen Halle wurde abgesagt), stehen bis Weihnachten noch zwei wichtige Spiele im Kalender. Mit Wacker Nordhausen und Einheit Rudolstadt geht es dabei gegen zwei Thüringer Konkurrenten. Prognose? Schwierig! Denn in der bisherigen Hinrunde sind Ergebnisse und Leistungen des FC AdFH ziemlich schwankend. Regelmäßig zeigt das Team von Trainer Tobias Busse, dass man in der Lage ist, alle Teams der Liga zu ärgern. Auf der anderen Seite leistete man sich zuletzt aber auch immer wieder Ausreißer nach unten. Ganz zufrieden wird man mit der bisherigen Ausbeute sicher nicht sein, angesichts der Tatsache, dass der FC aktuell auf Rang 16 steht. „Ich sage, die Spiele gegen Nordhausen und Rudolstadt sind brutal wichtig. Ziel muss es sein zu punkten. Inwieweit muss man dann sehen. Das ist Ziel und muss der Maßstab sein. Es klappt natürlich nicht immer“, so Artur Machts, der die eine Erklärung für die teilweise schwankenden Leistungen auch noch nicht gefunden hat. Wahrscheinlich gibt es sie nicht. „Wundertüte beschreit es ganz gut. Dass wir grundsätzlich in der Lage sind jeden zu schlagen, wissen wir nicht erst seit gestern. Woran die schwankenden Leistungen liegen...? Es gibt immer viele Konstellationen. Da geht es auch ums Personal und die Gegner sind jetzt auch nicht schlechter geworden. Ich kann aber den einen konkreten Grund nicht sagen. Wenn ich den hätte, hätten wir es wahrscheinlich schon abgestellt“, sagt Machts.

