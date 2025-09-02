Was hat Schalding drauf? Nagelprobe bei starken Junglöwen

Der SV Schalding-Heining steht vor einer Englischen Woche in der Bayernliga Süd. Am morgigen Mittwoch hat der SVS eine knackige Auswärtsaufgabe vor der Brust. Es geht zur Profireserve des TSV 1860 München. Die Junglöwen, Vizemeister der Vorsaison, sind erneut top gestartet und haben aus den ersten sechs Partien starke 16 Zähler geholt - macht aktuell Tabellenplatz zwei für die Sechziger. Und die Schaldinger? So richtig zu greifen sind die Passauer Vorstädter noch nicht. Auf den fulminanten 5:0-Heimsieg gegen den TuS Geretsried folgte zuletzt eine bittere 2:3-Niederlage beim bis dato sieglosen SV Heimstetten. Macht summa summarum nach sieben Spielen neun Punkte und im Moment Rang zehn - durchwachsen. Wo geht also die Reise hin? Ein Auswärtssieg bei den Talenten der Sechziger und der SVS könnte den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen.



Das wird allerdings ein hartes Stück Arbeit für die Mannen um Coach Stefan Köck. Da kommt Verstärkung gerade recht. Last-Minute-Neuzugang Vincent Ketzer wird in München-Giesing bereits dabei sein und soll mithelfen, was Zählbares von der Grünwalder Straße mit nach Hause zu nehmen. Anpfiff auf dem Trainingsgelände der Löwen ist um 19 Uhr. Am Samstag dann kommt der FC Gundelfingen an den Reuthinger Weg.