Ligavorschau
Mohamed Bekaj und die Schaldinger werden am Mittwochabend von den Junglöwen maximal gefordert werden.
Mohamed Bekaj und die Schaldinger werden am Mittwochabend von den Junglöwen maximal gefordert werden. – Foto: Simon Eiler
Was hat Schalding drauf? Nagelprobe bei starken Junglöwen

Nachholspiel - Mittwoch: Der SVS reist an die Grünwalder Straße zum TSV 1860 München II

Der SV Schalding-Heining steht vor einer Englischen Woche in der Bayernliga Süd. Am morgigen Mittwoch hat der SVS eine knackige Auswärtsaufgabe vor der Brust. Es geht zur Profireserve des TSV 1860 München. Die Junglöwen, Vizemeister der Vorsaison, sind erneut top gestartet und haben aus den ersten sechs Partien starke 16 Zähler geholt - macht aktuell Tabellenplatz zwei für die Sechziger. Und die Schaldinger? So richtig zu greifen sind die Passauer Vorstädter noch nicht. Auf den fulminanten 5:0-Heimsieg gegen den TuS Geretsried folgte zuletzt eine bittere 2:3-Niederlage beim bis dato sieglosen SV Heimstetten. Macht summa summarum nach sieben Spielen neun Punkte und im Moment Rang zehn - durchwachsen. Wo geht also die Reise hin? Ein Auswärtssieg bei den Talenten der Sechziger und der SVS könnte den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen.

Das wird allerdings ein hartes Stück Arbeit für die Mannen um Coach Stefan Köck. Da kommt Verstärkung gerade recht. Last-Minute-Neuzugang Vincent Ketzer wird in München-Giesing bereits dabei sein und soll mithelfen, was Zählbares von der Grünwalder Straße mit nach Hause zu nehmen. Anpfiff auf dem Trainingsgelände der Löwen ist um 19 Uhr. Am Samstag dann kommt der FC Gundelfingen an den Reuthinger Weg.

Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining)
"Im Heimstetten haben wir die beste erste Halbzeit in dieser Saison gespielt. Bitter, dass an diesem Tag dann einfach alles zusammengekommen und gegen uns gelaufen ist: Der Gegner schießt ein Traumtor aus 25 Metern, wir fabrizieren ein Eigentor aus 18 Metern, und dann war auch noch unser dritter Treffer, der uns aberkannt wurde, ganz klar kein Abseits. Schwamm drüber, es geht schon wieder weiter. Die vielen positiven Eindrücke aus Heimstetten nehmen wir mit zu den Sechzigern, die zweifelsohne wieder sehr viel Qualität im Kader haben. Hinten hält Alex Benede den Laden dicht und führt die Mannschaft auf beeindruckende Art. Keine Frage, die Löwen haben eine der besten Mannschaften der Liga. Ich persönlich freue mich, wieder mal meinen Kollegen Alper Kayabunar zur treffen, den ich nun auch schon eine Weile kenne."

Personalien SV Schalding-Heining: Patrick Drofa ist privat verhindert und nicht mit dabei. Michael Dietl fehlt verletzt, Moritz Bauernfeind hat sich bekanntlich für einen Last-Minute-Wechsel zum 1. FC Passau entschieden. Markus Tschugg kränkelte zuletzt, sollte aber dieses Mal wieder dabei sein können.

Nicht wegzudenken: Alexander Benede (Mitte) gibt mit seinen 36 Jahren klar die Richtung bei der Profireserve der Löwen vor.
Nicht wegzudenken: Alexander Benede (Mitte) gibt mit seinen 36 Jahren klar die Richtung bei der Profireserve der Löwen vor. – Foto: Walter Brugger

Alper Kayabunar (Cheftrainer TSV 1860 II)
"Schalding-Heining kenne ich noch aus gemeinsamer Regionalliga-Zeit. Es ist ein robuster Gegner, körperlich stark und extrem schwer zu bespielen. Deswegen erwarte ich ein herausforderndes Spiel gegen eine erfahrene Truppe. Nichtsdestotrotz gehen wir selbstbewusst in die Partie, wollen unseren Lauf fortsetzen. Wir können im Nachholspiel nachziehen. Die Tabellenführung ist für uns eine große Motivation."

Personalien TSV 1860 München II: Aus dem Profikader wird Lasse Faßmann gegen Schalding mit dabei sein, wie die Sechziger wissen lassen. Auch Torhüter Paul Bachmann wird wahrscheinlich zwischen den Pfosten stehen. Dazu könnten weitere Abstellungen erfolgen.

