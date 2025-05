Was Hammelbach/Scharbach auszeichnet

Hammelbach. Die Arbeit bei der SG Hammelbach/Scharbach ist für Trainer Oliver Zeug etwas ganz Besonderes. Denn der ganze Verein zieht mit und unterstützt. Eine verschworene Gemeinschaft ist das Erfolgsrezept. Die Mannschaft, die jetzt aus der Fußball-B- in die A-Liga aufstieg, ist in großen Teilen dieselbe, die 2022 bereits den Sprung aus der C- in die B-Liga schaffte. Damals wie heute Trainer: Oliver Zeug.