"Was gibt es schöneres?" ‒ Miesbach empfängt SVS zum Flutlichtspiel

Miesbach – Auf den SV Miesbach wartet am heutigen Freitag bereits das nächste Match in der Bezirksliga Süd. Um 19.30 Uhr empfangen die Kreisstädter den SV Saaldorf zum Flutlicht-Duell am Windfeld. „Saaldorf hat wegen einer Hochzeit angefragt, ob wir das Spiel verlegen“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Allerdings gehen die Hausherren mit personellen Problemen in die Begegnung mit dem Tabellennachbarn. Robert Mündl ist noch ein Spiel gesperrt, Sean Erten fällt verletzungsbedingt aus, und Niklas Städter kann wegen einer Rippenprellung nicht auflaufen. Zudem hat sich Felix Scherer eine Zerrung zugezogen, und Michael Probst sowie Jonas Matschiner fallen krank aus. „In der Innenverteidigung wird es jetzt etwas eng, aber das ist auch eine Gelegenheit für die anderen Spieler, sich zu zeigen. Jammern hilft nichts, das darf keine Ausrede sein.“ Immerhin kehrt mit Maximilian Wiedmann ein wichtiger Passgeber in die Spitze zurück in den Kader.

Sein Team hat etwas gutzumachen nach der Niederlage beim Tabellenschlusslicht in Siegsdorf. „Was gibt es Schöneres als ein Flutlichtspiel am Freitag und anschließend ein freies Wochenende? Fehlen nur noch die drei Punkte“, sagt der Coach weiter.

Ein Zähler trennt die beiden Teams im Klassement aktuell, Miesbach ist Sechster, Saaldorf Siebter. Allerdings haben die Gäste ihre vergangenen beiden Partien gegen Töging und in Zorneding gewonnen und kommen wohl mit breiter Brust in die Kreisstadt. In der vergangenen Spielzeit waren beide Duelle torreich, mit je einem Dreier für beide Seiten. In Miesbach siegten die Weiß-Roten mit 6:0, in Saaldorf setzten sich ebenfalls die Hausherren mit 4:0 durch.

„Es wird ein anderes Spiel als das in Siegsdorf. Auf uns kommt mit Saaldorf eine Mannschaft zu, die kämpferisch stark ist, aber auch nach vorne spielen möchte“, weiß Grünwald. „Aufpassen müssen wir auf Felix Großschädl, da steckt die Wucht schon fast im Namen.“ Großschädl führt die interne Torschützenliste der Gäste mit sechs Treffern an.

Aufgrund der zahlreichen Umstellungen werden die Automatismen beim SV wohl nicht sofort greifen, entsprechend wollen die Gastgeber erst einmal über Laufbereitschaft und Kampfgeist ins Spiel finden. „Wir müssen hinten wieder konzentrierter auftreten, aber auch vorne wieder mehr Durchschlagskraft entwickeln. Es geht darum, erst einmal die Basics abzurufen.“ Durch die offensivere Spielweise der Gäste dürften sich den Miesbachern jedenfalls wieder mehr Räume im Offensivspiel eröffnen.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein Kampfspiel einstellen, die vorhergesagte stürmische Witterung dürfte ihr Übriges dazu tun. „Das Ziel sind auf jeden Fall drei Punkte“, erklärt Grünwald. Dann könnte der SV Miesbach die bittere Niederlage in Siegsdorf auch tabellarisch endgültig abhaken.