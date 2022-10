Was Geisfeld im Hochwald-Derby in Schillingen vorhat Bezirksliga: Der Tabellendritte kann eine lange Serie fortsetzen. Spitzenreiter Wittlich will Zewen nicht unterschätzen. Wallenborn muss Routiniers ersetzen.

Um nicht weiter in die Grauzone der Liga zu geraten, fordert Ruwertals Trainer Benny Leis „strukturierter zu verteidigen, schnell in die Umschaltmomente zu kommen und nach vorn Nadelstiche zu setzen. Wenn es uns gelingt, wieder kompakter zu sein, haben wir eine Chance zu punkten“. Während Andreas Steffen rotgesperrt fehlt, ist ein Einsatz von Philipp Hahn (Zerrung) zumindest fraglich.

Nach zehn Siegen in Folge steht bei der Mosella eine Fortsetzung der Serie auf der Agenda, um Ligaprimus RW Wittlich weiterhin unter Druck zu setzen. Coach Thomas Schleimer will von der Favoritenrolle allerdings nichts wissen: „Ich erwarte Ruwertal kampf- und laufstark sowie topmotiviert. In der Vergangenheit waren es zudem stets packende und spannende Spiele. Die werden nichts herschenken. Wir werden die Jungs wieder bestens eingestellt in die Partie schicken und wollen den nächsten Dreier einfahren.“ Der zuletzt an Knieproblemen laborierende Marc Pitsch wird wieder eine Option sein, Philipp Seeberger und Luca Stadfeld fehlen langzeitverletzt.

SVH-Trainer Michael Urbild setzt gegen den Derbygegner aus Zeltingen-Rachtig auf mehr Kompaktheit und Konzentration. „Zeltingen hat gute und schnelle Leute im Angriff, die jedem Gegner wehtun können. Wenn wir deren Offensive um Blesius und Dietz in den Griff bekommen, können und wollen wir wieder punkten.“ Die in Schleid (3:4) noch angeschlagenen Tim Denis und Miles Cornelißen kehren ins Team zurück. Zeltingens verletzter Spielertrainer Pascal Meschak (Schambeinentzündung) hofft auf das Spielglück und eine Trendwende, während Sturm-Ass Yannik Dietz „drei Punkte gegen den Abstieg“ ausgerufen hat. „In Hetzerath war es schon immer schwer, zu gewinnen, doch mit Unterstützung unserer treuen und zahlreichen Zuschauer können wir auch das schaffen.“ Während Alex Kappes, gemeinsam mit Meschak Spielertrainer beim SVZR, wieder zu einer festen Größe im Mittelfeld herangereift ist (war monatelang verletzt), fehlt Sven Pazen gelb-rotgesperrt. Sascha Kohr fällt weiterhin verletzt aus.

Trotz der kleinen Serie von drei ungeschlagenen Partien und der daraus resultierenden Favoritenrolle warnt Daleidens Spielertrainer Andreas Theis seine Spieler: „Kyllburg ist zweikampfstark, gibt sich nie auf und kann in seinen Umschaltbewegungen den Gegner über Daniel Robertz stets vor Probleme stellen. Da gilt es, hellwach zu sein, körperlich dagegenzuhalten und unsere spielerischen Vorteile einzusetzen.“ Florian Arens und Jan Mayers fehlen langzeitverletzt, Dennis Ewen (war erkrankt) kehrt dagegen ins Team zurück, Thomas Hunz (angeschlagen) ist fraglich. Nach dem „eminent wichtigen 2:1 gegen Enkirch müssen wir unbedingt nachlegen. Wir wissen, dass Arzfeld ein dickes Brett für uns ist, vor allem auswärts, doch in unserer Situation müssen wir dort punkten“, fordert Kyllburgs Trainer Roger Reiter. Jonas Rees, Marius Willwertz und Felix Leuschen fehlen verletzt, auf der Kippe stehen Patrick Rings und Yannick Mohr (muskuläre Probleme).

Im Klassiker und Hochwaldderby geht es für die Schillinger darum, an die kompakte Defensivleistung von Ruwertal (2:1) anzuknüpfen und wieder konstanter zu sein. TuS-Trainer Sascha Freytag fordert deshalb „Kampf, Willen und Einsatzbereitschaft über 90 Minuten. Es wird wichtig sein, deren Spiel zu unterbinden und bei Gegenstößen schnell hinter den Ball zu kommen. Doch wir wollen auch selbst unser Spiel durchziehen und torgefährlich sein.“ Personell kann Freytag aus dem Vollen schöpfen, denn mit David Krickel und Christoph Becker stehen zwei in den letzten Wochen angeschlagene Spieler wieder bereit. Die SG Geisfeld kommt mit breiter Brust und acht Partien ohne Niederlage als Tabellendritter nach Schillingen. Im Vorjahr gewann Geisfeld beide Partien. „Schillingen ist gerade vor seinem begeisterungsfähigen Publikum sehr unangenehm. Offensiv können sie jedem Gegner wehtun und auch defensiv hat sich Schillingen stabilisiert. Wir fahren dorthin, um das neunte Mal ungeschlagen zu bleiben und unseren dritten Platz zu festigen“, möchte Gaspers nichts anbrennen lassen. Die zuletzt angeschlagenen Jens Gaspers, Elia Nisius und Nicolas Imholz stehen wieder bereit.

SG Wallenborn – SV Schleid (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Wallenborn)

Als schwere Hypothek bezeichnet Wallenborns Trainer Peter Löw das Fehlen seiner Routiniers Benny Duckart und Manuel Back, die in Geisfeld (0:2) mit Roten bzw. Ampelkarten vom Platz flogen. Auch Daniel Zunk (Muskelfaserriss) und Bastian Blasius (Zerrung) sind kein Thema gegen den kessen Aufsteiger aus Schleid. „Schleid kenne ich noch aus Zeiten, als ich noch Trainer in Mettendorf war, bestens. Sie sind uns spielerisch sicherlich überlegen, doch wenn wir über den Kampf zu unserem Spiel finden und die Schlüsselspieler ausschalten, haben wir eine Siegchance.“

An die guten Auswärtsleistungen der vergangenen Wochen will auch SV-Trainer Taner Weins anknüpfen. Er erwartet einen „heimstarken und von der Mentalität her starken Gegner. Zudem ist die Atmosphäre auf dem Platz in Wallenborn oft hitzig. Da gilt es zu bestehen und kühlen Kopf zu bewahren, zumal das Spiel Derbycharakter besitzt. Jeder Spieler muss wieder an seine Leistungsgrenze gehen.“ Neben dem Langzeitverletzten Enrico Schwall fehlen auch die gesperrten Nicolas Hartmann und Jannick Rings. Aus Urlaub und grippalen Infekten zurückkommen indes Luca Eichner, Sebastian Ting und Andreas Grethen.

SV Rot-Weiß Wittlich – SG Zewen (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Wittlich)

Der Ligaprimus aus Wittlich reitet weiter auf einer Euphoriewelle. Für Routinier Sebastian Szimayer, der zuletzt in der Innenverteidigung agierte, weil es wenig Alternativen gab, sollen „unsere spielerischen Stärken und ein schnelles Angriffsspiel“ zu den Erfolgskomponenten werden. Zewen sei ein „guter und gefährlicher Aufsteiger, der zu Recht in der Bezirksliga spielt. Sie haben hervorragende Kicker und einen starken Trainer. Zewen zu unterschätzen, verbietet sich für uns. Wir werden demütig und konzentriert in das Spiel gehen, wollen aber die Punkte in Wittlich lassen.“ Gabriel Harig fehlt verletzt, fraglich sind Daniel Littau (Oberschenkel), Nicolae Stefan (angeschlagen) sowie Henrik Schömann (Trainingsrückstand).

Noch am Tag nach der 0:2-Pleite gegen Geichlingen kündigte Zewens Coach Patrick Zöllner eine Aufarbeitung des Spiels an. „Wir müssen daraus lernen und uns gegen Wittlich so gut wie möglich aus der Affäre ziehen. Wenn du eine Chance haben willst, musst du früh pressen und sie bereits im Spielaufbau stören. Klar, wollen wir auch die wenigen Chancen, die wir bekommen, effektiv nutzen.“ Während Tim Höfer verletzt ausfällt, kommen Dennis Thon (Urlaub), Lars Wagner (Hüftverletzung) und Fallou Diagne (privat) in den Kader zurück.

SG Geichlingen – SG Saartal Trassem (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Wallendorf)

Der Tabellenvorletzte aus der Eifel hat nach dem 2:0-Sieg in Zewen wieder Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft und will unbedingt nachlegen. Mit Andreas Hartmann hat nach dem „Trainerbeben“ in der vorigen Woche ein erfahrener Spieler das Training übernommen. In der Schlussphase der vergangenen Saison sprang der 28-Jährige für den damals verletzten Trainer Frank Hermes ein. „Wir wollen an die Leistung von Zewen anknüpfen und wieder als Kollektiv auftreten. Wenn es uns gelingt, den Saartalern ein Bein zu stellen, sind wir wieder dick im Geschäft“, kommentiert der Innenverteidiger. Nach Auskurieren kleinerer Blessuren kehren Leon Theisges, Noah Prinz und Oliver Mantz in die Startelf zurück.

Für Trassems Coach Heiko Niederweis gilt es, den „Kampf anzunehmen, mehr defensive Leidenschaft an den Tag zu legen und 90 Minuten zu fighten“. Yannic Clement und Leo Gombert sind wieder an Bord, während Giancarlo Pinna, Lucas Jakob verletzungsbedingt sowie Nico Ockfen rotgesperrt passen müssen.