Was geht noch, TSV Schott?

Mainz. Ein Drittel der Saison, 11 von 34 Spielen, ist absolviert in der Regionalliga. Da ergibt die Tabelle ein aussagekräftiges Bild. Und Schlusslicht, mit mindestens sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, ist der TSV Schott Mainz. Genauso war es vor zwei Jahren auch schon, als Samuel Horozovic den Cheftrainer-Posten von Aydin Ay übernahm. Im 13. Ligaspiel seiner Amtszeit gelang der erste Dreier. Da war der Abstieg längst besiegelt, und doch bewiesen die Mainzer sich in der Folge, befreit vom Druck, dass die Regionalliga nicht zwingend eine Klasse zu hoch für sie sein muss. Oder doch?
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Wenn wir 100 oder 110 Prozent geben, können wir auch in dieser Liga in jedem Spiel bestehen“, sagt Horozovic. „Mainz 05 muss der Maßstab sein.“ Im Derby gegen die U23 überzeugte sein Team beim 1:2 vollauf, die Effektivität ausgenommen. Das tat es sonst viel zu selten. „Es ist eine Profiliga“, betont Horozovic, „aber mit drei, vier Vereinen bewegen wir uns auf Augenhöhe, die können wir hinter uns lassen. Wir sind nicht chancenlos.“
Seit der Meister der Regionalliga Südwest – und nur er – direkt aufsteigt, hatten die besten Absteiger aus einer normalen 18er-Runde zwischen 29 und 39 Punkten. Die viel zitierte 40-Punkte-Marke gibt annähernde Gewissheit. Dafür müsste der TSV fortan 1,52 Punkte pro Spiel sammeln. Zum Vergleich, mit diesem Schnitt qualifizierten sich die 05er vorige Saison als Bundesliga-Sechster für die Conference League. 1,3 Punkte im Schnitt würden am Ende zu 30 Zählern führen. Die hätte der TSV, wenn er fortan immer abwechselnd gewinnt, unentschieden spielt und verliert. Man sieht: Es ist ein dickes Brett zu bohren nach diesem kapitalen Fehlstart.
Vielleicht gelingt ja die Wende zum Besseren am Bieberer Berg (Samstag, 14 Uhr). Zwar setzte es dort, unmittelbar vor jenem 13. Horozovic-Ligaspiel, zuletzt eine 1:6-Klatsche. Doch da war auch der 2:1-Heimsieg gegen die Offenbacher Kickers als einziger Hinrunden-Dreier. Und zwar um Welten anders budgetiert und mit Tausenden Stamm-Zuschauern gesegnet, hängt der OFC doch als Zwölfter auch mit im Schlamassel.
Horozovics Rezept zur Wende damals: alles anders machen, vom Training bis zum Aufwärmen. Auch jetzt wurden Muster durchbrochen, die Ansprache verschärft, der Trainingsrhythmus verändert. „Wir müssen uns in dieser Phase quälen und in den Köpfen etwas ändern“, betont der TSV-Trainer.
Die Wende muss her, und zwar sofort. Kein Team fing sich mehr Tore, gewann seltener, verlor so oft. Von der Trefferquote vorne über die Passquote in der Mitte bis zur Fehlerquote hinten muss alles besser werden. Das ganze Kollektiv sucht seine Mitte, sollte und wollte viel zu viel fußballerisch und taktisch lösen. Das klappte in der Oberliga mit Bravour, jedoch auf der Basis von Intensität. Wie konnten die Klassenkampf-Basics außer Acht geraten? Egal, jetzt müssen sie her. Oder knallt der reine Amateurfußball, der professioneller als beim TSV kaum ausgeübt werden kann, in der Regionalliga doch an die gläserne Decke?
Nach drei Abstiegen fühlte sich der TSV Schott nach Aufstieg Nummer vier besser gerüstet denn je, mit vielen Erfahrungswerten und frischen Impulsen. „Wir haben nichts mehr zu verlieren“, betont Horozovic, „noch weiter nach unten rutschen kannst du nicht. Die ganze Mannschaft braucht ein Erfolgserlebnis. Und es gibt nichts Besseres als einen Sieg in Offenbach zu feiern.“