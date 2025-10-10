Die Leistung im Derby gegen die U23 von Mainz 05 – auch wenn es ein 1:2 setzte – ist der Maßstab für die Regionalliga-Fußballer des TSV Schott (am Ball Leon Kern). An diesem Samstag geht es zu Kickers Offenbach an den Bieberer Berg. Archivfoto: Kevin Fischer

Was geht noch, TSV Schott? Regionalliga-Abstiegskandidat will bei Kickers Offenbach die sportliche Wende schaffen Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Offenbach Schott Mainz Samuel Horozovic

Mainz. Ein Drittel der Saison, 11 von 34 Spielen, ist absolviert in der Regionalliga. Da ergibt die Tabelle ein aussagekräftiges Bild. Und Schlusslicht, mit mindestens sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, ist der TSV Schott Mainz. Genauso war es vor zwei Jahren auch schon, als Samuel Horozovic den Cheftrainer-Posten von Aydin Ay übernahm. Im 13. Ligaspiel seiner Amtszeit gelang der erste Dreier. Da war der Abstieg längst besiegelt, und doch bewiesen die Mainzer sich in der Folge, befreit vom Druck, dass die Regionalliga nicht zwingend eine Klasse zu hoch für sie sein muss. Oder doch?

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Mainz-Trainer Horozovic: „Wir sind nicht chancenlos“

„Wenn wir 100 oder 110 Prozent geben, können wir auch in dieser Liga in jedem Spiel bestehen“, sagt Horozovic. „Mainz 05 muss der Maßstab sein.“ Im Derby gegen die U23 überzeugte sein Team beim 1:2 vollauf, die Effektivität ausgenommen. Das tat es sonst viel zu selten. „Es ist eine Profiliga“, betont Horozovic, „aber mit drei, vier Vereinen bewegen wir uns auf Augenhöhe, die können wir hinter uns lassen. Wir sind nicht chancenlos.“ Seit der Meister der Regionalliga Südwest – und nur er – direkt aufsteigt, hatten die besten Absteiger aus einer normalen 18er-Runde zwischen 29 und 39 Punkten. Die viel zitierte 40-Punkte-Marke gibt annähernde Gewissheit. Dafür müsste der TSV fortan 1,52 Punkte pro Spiel sammeln. Zum Vergleich, mit diesem Schnitt qualifizierten sich die 05er vorige Saison als Bundesliga-Sechster für die Conference League. 1,3 Punkte im Schnitt würden am Ende zu 30 Zählern führen. Die hätte der TSV, wenn er fortan immer abwechselnd gewinnt, unentschieden spielt und verliert. Man sieht: Es ist ein dickes Brett zu bohren nach diesem kapitalen Fehlstart.