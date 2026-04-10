Was geht noch nach oben? Unterkochen in Bettringen unter Druck



Die TSG Schnaitheim ist mit nur einem Punkt aus den vergangenen drei Partien weiter tief im Abstiegskampf verankert und steht als Tabellen-13. unter massivem Druck. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II reist dagegen mit zwei Siegen in Serie an, hat zuletzt erst Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II mit 3:1 bezwungen und sich auf Rang zehn vorgeschoben. Das Hinspiel endete 4:2 für die Reserve aus Hofherrnweiler-Unterrombach, also mit mehr als fünf Toren und einer deutlichen Warnung an Schnaitheim. Für die Gastgeber ist es ein Schlüsselspiel, weil sie mit einem Sieg den Abstand nach oben verkürzen könnten, während die Gäste die starke Form in Sicherheit ummünzen wollen.



Die SGM Tannhausen/Stödtlen geht als Tabellen-15. in dieses Kellerduell und hat aus den vergangenen drei Spielen nur einen Sieg geholt, dieser fiel allerdings mit dem überraschenden 1:0 in Nattheim bemerkenswert aus. Der FC Durlangen steht auf Rang neun, ist seit drei Spielen ungeschlagen und hat mit dem 3:3 bei der DJK Schwabsberg-Buch sowie dem 2:0 gegen die TSG Schnaitheim zuletzt Stabilität und offensive Widerstandskraft gezeigt. Das erste Duell dieser beiden Mannschaften endete 3:3 und damit torreich genug, um als Fingerzeig für ein offenes Spiel zu taugen. Für Tannhausen/Stödtlen ist es die Chance, im Abstiegskampf ein direktes Zeichen zu setzen, für Durlangen die Gelegenheit, sich endgültig von der Gefahrenzone zu lösen. Die SGM Tannhausen/Stödtlen geht als Tabellen-15. in dieses Kellerduell und hat aus den vergangenen drei Spielen nur einen Sieg geholt, dieser fiel allerdings mit dem überraschenden 1:0 in Nattheim bemerkenswert aus. Der FC Durlangen steht auf Rang neun, ist seit drei Spielen ungeschlagen und hat mit dem 3:3 bei der DJK Schwabsberg-Buch sowie dem 2:0 gegen die TSG Schnaitheim zuletzt Stabilität und offensive Widerstandskraft gezeigt. Das erste Duell dieser beiden Mannschaften endete 3:3 und damit torreich genug, um als Fingerzeig für ein offenes Spiel zu taugen. Für Tannhausen/Stödtlen ist es die Chance, im Abstiegskampf ein direktes Zeichen zu setzen, für Durlangen die Gelegenheit, sich endgültig von der Gefahrenzone zu lösen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SSV Aalen SSV Aalen TSG Nattheim Nattheim 15:00 live PUSH



Der SSV Aalen hat sich mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen auf Platz fünf festgesetzt und mit dem 4:1 gegen Tannhausen/Stödtlen sowie dem 2:2 in Neuler unterstrichen, dass nach vorne noch etwas möglich ist. Die TSG Nattheim ist Sechster, verlor aber zwei der letzten drei Begegnungen und hat nach dem 0:1 in Heldenfingen sowie dem 0:1 gegen Tannhausen/Stödtlen sichtbar an Schwung eingebüßt. Zwischen beiden Teams liegen vor dem Spiel nur drei Punkte, entsprechend groß ist die Bedeutung dieser Partie für die Verfolgergruppe hinter der Spitzentruppe. Aalen kann mit einem Heimsieg kräftig Druck auf Rang vier und drei ausüben, Nattheim braucht eine Reaktion, um nicht aus dem erweiterten Spitzenfeld herauszufallen.



Der TSV Böbingen steht als Tabellen-14. weiter unter Zugzwang, hat zuletzt aber mit dem 0:0 gegen den TV Neuler immerhin einen kleinen defensiven Halt gefunden. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen reist als Zwölfter an, verlor zwar zwei der vergangenen drei Spiele, zeigte beim 3:2 gegen die DJK Schwabsberg-Buch jedoch, dass sie im unteren Drittel jederzeit Nadelstiche setzen kann. Das Hinspiel war mit dem 8:1 für Heldenfingen/Heuchlingen eine der brutalsten Partien der Saison und dürfte in Böbingen noch nachhallen. Gerade deshalb ist dieses Spiel für beide Seiten emotional aufgeladen: Böbingen braucht Punkte gegen den direkten Konkurrenten, Heldenfingen/Heuchlingen will den Abstand nach unten wahren. Der TSV Böbingen steht als Tabellen-14. weiter unter Zugzwang, hat zuletzt aber mit dem 0:0 gegen den TV Neuler immerhin einen kleinen defensiven Halt gefunden. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen reist als Zwölfter an, verlor zwar zwei der vergangenen drei Spiele, zeigte beim 3:2 gegen die DJK Schwabsberg-Buch jedoch, dass sie im unteren Drittel jederzeit Nadelstiche setzen kann. Das Hinspiel war mit dem 8:1 für Heldenfingen/Heuchlingen eine der brutalsten Partien der Saison und dürfte in Böbingen noch nachhallen. Gerade deshalb ist dieses Spiel für beide Seiten emotional aufgeladen: Böbingen braucht Punkte gegen den direkten Konkurrenten, Heldenfingen/Heuchlingen will den Abstand nach unten wahren.



Die Sportfreunde Lorch bleiben als Tabellen-16. in höchster Abstiegsnot, auch wenn das 1:1 gegen den SSV Aalen nach zuvor deutlichen Rückschlägen zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer war. Die DJK Schwabsberg-Buch steht auf Platz sieben und ist nach dem wilden 3:3 gegen Durlangen sowie dem 2:1 gegen Böbingen schwer einzuschätzen, bringt aber weiter die klar größere Stabilität mit. Für Lorch ist die Lage ernst, weil der Rückstand auf die rettenden Zonen groß bleibt und die Heimspiele langsam Endspielcharakter bekommen. Schwabsberg-Buch kann dagegen mit einem Auswärtssieg seine Position im gesicherten Mittelfeld festigen und den Gastgeber noch tiefer in die Krise drücken. Die Sportfreunde Lorch bleiben als Tabellen-16. in höchster Abstiegsnot, auch wenn das 1:1 gegen den SSV Aalen nach zuvor deutlichen Rückschlägen zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer war. Die DJK Schwabsberg-Buch steht auf Platz sieben und ist nach dem wilden 3:3 gegen Durlangen sowie dem 2:1 gegen Böbingen schwer einzuschätzen, bringt aber weiter die klar größere Stabilität mit. Für Lorch ist die Lage ernst, weil der Rückstand auf die rettenden Zonen groß bleibt und die Heimspiele langsam Endspielcharakter bekommen. Schwabsberg-Buch kann dagegen mit einem Auswärtssieg seine Position im gesicherten Mittelfeld festigen und den Gastgeber noch tiefer in die Krise drücken.



Der 1. FC Germania Bargau geht als Vierter in dieses Spitzenspiel, hat zwei der letzten drei Partien gewonnen und mit dem 2:1 gegen Tannhausen/Stödtlen sofort auf die Niederlage in Unterkochen reagiert. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II führen die Liga mit 49 Punkten an, kassierten am letzten Spieltag beim 1:3 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II aber einen empfindlichen Dämpfer, nachdem sie zuvor Lorch und Böbingen bezwungen hatten. Bargau kann mit einem Heimsieg bis auf wenige Punkte an den Spitzenreiter heranrücken und das Titelrennen neu entzünden. Dorfmerkingen II wiederum steht vor der Chance, nach dem ersten Rückschlag sofort ein Machtzeichen zu setzen und die Tabellenführung zu verteidigen. Der 1. FC Germania Bargau geht als Vierter in dieses Spitzenspiel, hat zwei der letzten drei Partien gewonnen und mit dem 2:1 gegen Tannhausen/Stödtlen sofort auf die Niederlage in Unterkochen reagiert. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II führen die Liga mit 49 Punkten an, kassierten am letzten Spieltag beim 1:3 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II aber einen empfindlichen Dämpfer, nachdem sie zuvor Lorch und Böbingen bezwungen hatten. Bargau kann mit einem Heimsieg bis auf wenige Punkte an den Spitzenreiter heranrücken und das Titelrennen neu entzünden. Dorfmerkingen II wiederum steht vor der Chance, nach dem ersten Rückschlag sofort ein Machtzeichen zu setzen und die Tabellenführung zu verteidigen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SG Bettringen Bettringen FV 08 Unterkochen Unterkochen 15:00 PUSH



Die SG Bettringen erlebt gerade eine heikle Phase: Zwar steht der Tabellenzweite mit 43 Punkten hervorragend da, doch aus den vergangenen drei Spielen sprang nur ein Sieg heraus, zuletzt setzte es beim 2:3 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II einen schmerzhaften Rückschlag. Der FV 08 Unterkochen ist Dritter mit 38 Punkten, seit drei Spielen ungeschlagen und hat sich mit dem 1:1 in Lorch sowie dem 1:2 gegen Bargau und dem 4:0 gegen Böbingen in Schlagdistanz gehalten. Dieses Spiel ist eines der schwersten Gewichte des gesamten Spieltags, weil hier zwei direkte Konkurrenten um die Spitzengruppe aufeinandertreffen. Gewinnt Bettringen, bleibt der Druck nach oben erhalten; gewinnt Unterkochen, rückt das Feld im Kampf um die besten Plätze noch enger zusammen.