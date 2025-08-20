Sebastian Grübl ist der neue Stammtorhüter bei der SpVgg Ruhmannsfelden. Bislang musste er erst viermal hinter sich greifen - Liga-Bestwert! – Foto: Karl-Heinz Hönl

Was geht für Ruhmannsfelden? »Wir stehen vor wegweisenden Wochen« Die SpVgg im Härtetest: Nacheinander stehen die Topspiele gegen Mauth, Garham und Künzing an

Ein Anfang ist gemacht für die SpVgg Ruhmannsfelden! In der Bezirksliga Ost sind mittlerweile sechs Spieltage absolviert - Zeit, ein erstes kleines Auftaktresümee zu ziehen. Und das fällt für die Lerchenfeldkicker überaus positiv aus. "Wir sind zufrieden", betont der Sportliche Leiter Alois Wittenzellner, ohne freilich in Euphorie zu verfallen. 13 Punkte hat die SpVgg bisher eingespielt und grüßt damit zusammen mit dem FC Künzing und dem SV Garham von der Tabellenspitze.

Wobei so wirklich zufrieden war Coach Jochen Freidhofer nach dem "heißen Derby" am vergangenen Freitagabend beim Aufsteiger in Bischofsmais nicht. 450 Zuschauer sahen ein rassiges 2:2. Freidhofers Fazit: "Wir haben noch viel Arbeit vor uns." Alois Wittenzellner sekundierte seinem Cheftrainer: "In Bischofsmais haben wir nicht das abgerufen, was wir abrufen können." Die Momentaufnahme in Bischofsmais soll aber über den guten Gesamteindruck nicht hinwegtäuschen.

Er schaut genau hin: "Mr. Ruhmannsfelden" Alois Wittenzellner kann mit der bisherigen Saison am Lerchenfeld zufrieden sein. – Foto: Thomas Gierl





Unter dem Dingolfinger Freidhofer, der im vergangenen Winter verpflichtet worden war, hat die SpVgg die erhoffte Entwicklung genommen. "Es hat wenig überraschend ein bisschen gedauert, bis wir zusammengefunden haben. Jochen ist ein sehr, sehr guter Trainer, menschlich wie fachlich top. Und er bringt sich sehr gut im Verein ein", lobt Wittenzellner seinen Übungsleiter.



Warum es bislang gut läuft? "Wir hatten schon in der vergangenen Saison eine hohe Qualität im Kader. Diese konnten wir durch die Neuzugänge noch einmal anheben. Auch in der Breite sind wir jetzt sehr vernünftig aufgestellt. Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut und davon profitiert dann auch die Trainingsqualität", zählt Wittenzellner die Erfolgsfaktoren auf. Freilich auch wichtig: Das Verletzungspech hält sich erfreulicherweise bisher sehr in Grenzen. Einzig Korbinian Menacher bereitet den Verantwortlichen aktuell ein wenig Sorgen. Der 26-jährige Angreifer klagt über muskuläre Probleme im Oberschenkel und hat die vergangenen zwei Partien verpasst. Fabian Schiller hatte sich einen Nasenbeinbruch zugezogen, konnte aber bereits in Bischofsmais mit Hilfe einer Spezialmaske schon wieder einen Kurzeinsatz absolvieren.