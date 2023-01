Wer hat am Ende der Saison die Nase vorne? – Foto: Vereine

Was für und was gegen eine Wachablösung in Düsseldorf spricht Der MSV Düsseldorf überrascht in der Oberliga Niederrhein. Der Lokalrivale TuRU Düsseldorf steht dahingegen tief im Tabellenkeller. Was für und was gegen eine Wachablösung spricht.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf droht eine Zäsur: Der MSV steht acht Zähler vor dem Oberliga-Dino TuRU. Ob das so bleibt? Wir blicken auf die Rückrunde voraus.

Was spricht mit Blick auf die Oberliga-Rückrunde für den MSV Düsseldorf, was für TuRU Düsseldorf? Wir geben einen Überblick, welche Mannschaft die besseren Karten hat. 1. Die Ausgangssituation. In der Hinrunde überraschte der MSV Düsseldorf, vor allem zum Ende des Jahres 2022. So kämpfte sich das Team von Trainer Mohamed El Mimouni aus dem Tabellenkeller heraus, auch wenn der Vorsprung dünn ist. TuRU Düsseldorf enttäuschte unterdessen schwer. Acht Zähler beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer und den direkten Konkurrenten aus dem Stadtteil Eller. Während die Form beim MSV zuletzt stimmte, lief beim Oberliga-Dino praktisch nichts zusammen. Kurzum: klarer Vorteil für den Aufsteiger. 2. Der Winter-Transfermarkt. TuRU Düsseldorf konnte im Winter noch keine Neuzugänge an Land ziehen, während einige Ergänzungsspieler den Klub verließen. Allerdings sind die Budgets schmal, weil man seit drei Jahren keinen Hauptsponsor mehr hat. Die Lage beim MSV Düsseldorf ist ähnlich. Ex-Profi Mehmet Boztepe hat den Verein verlassen, der Kader wurde zudem um weitere Akteure verkleinert. Der Aufsteiger würde gerne noch erfahrene Spieler im Alter zwischen 25 und 28 Jahre an Land ziehen. Kurzum: Es gibt noch einiges zu tun auf dem Transfermarkt. 3. Der Torwart. An den Torhütern lag es zweifelsohne nicht, dass die TuRU auf einem Abstiegsplatz überwintert. Mit Johannes Kultscher verfügen die Oberbilker über eine verlässliche Nummer eins, die seit Jahren höchsten Oberliga-Ansprüchen genügt. Mit dem 33-jährigen Florian Ricken ist zwar auch der MSV Düsseldorf nicht schlecht aufgestellt, doch Kultscher bringt noch etwas mehr Qualität auf den Platz Kurzum: Vorteil TuRU Düsseldorf. 4. Die Abwehr. Die Verteidigung rund um Maxwell Bimpeh oder Lukas Reitz ist das Sorgenkind der Männer von der Feuerbachstraße. TuRU ­­kassierte im Durchschnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel und stellt damit die drittschwächste Defensive der Liga. Neben häufigen Umstellungen aufgrund von Krankheiten, Verletzungen oder Sperren machten dem Team in vielen Spielen Mängel in der kollektiven Abwehrarbeit zu schaffen. Der MSV hat unterdessen zehn Gegentore weniger kassiert, die Abstände sind in den hinteren Reihen klein. Und Ex-Profi Assani Lukimya-Mulongoti hinterlässt Eindruck. Kurzum: Vorteil MSV.