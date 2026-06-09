Was für eine Wiederauferstehung der SG Biskirchen/Ulmtal Teaser RELEGATION KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar mischt als B-Liga-Meister künftig wieder die SG Biskirchen/Ulmtal mit, die einst einen bösen Absturz erlebte. Wie die Rückkehr möglich wurde +++ von Redaktion · Heute, 22:07 Uhr · 0 Leser

Riesenfreude nach dem Abpfiff der letzten Saisonpartie in Münchholzhausen: In einem Herzschlagfinale sicherte sich die in den vergangenen Jahren bis ganz unten durchgereichte SG Biskirchen/Ulmtal die B-Liga-Meisterschaft und kehrt in die höchste Wetzlarer Kreisliga zurück. © Steffen Bär

Wetzlar. Mit der Meisterschaft in der Fußball-B-Liga ist der SG Biskirchen-Ulmtal eine bemerkenswerte Wiederauferstehung gelungen. Nach dem Abstieg aus der A-Liga vor vier Jahren in der B-Liga gleich durchgereicht in die C-Liga, dort Titelträger mit 17 Punkten Vorsprung. Und in der vergangenen Saison der Durchmarsch in der B-Liga, damit verbunden die Rückkehr in die A-Liga.